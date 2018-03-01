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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російський "Газпром" істерично відреагував на програш, – Коболєв

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Андрій Коболєв
Андрій Коболєв / Фото з відкритих джерел

Російська компанія "Газпром" істерично відреагувала на програш у Стокгольмському арбітражі.

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу".

"Відреагував він дуже нестандартно, я би сказав, навіть трохи істерично", – сказав він.

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Він додав, що тепер через свої дії "Газпром" не може вимагати від України виконання пункту контракту Take-or-Pay.

"Від того, що вони зробили сьогодні, – а вони зробили дві речі: не виконали своїх зобов'язань за контрактом, який переглянув попередній трибунал – це автоматично означає, що вони не зможуть більше вимагати в нас у цьому році Take-or-Pay. Вартість цієї помилки для менеджменту "Газпрому" – це потенційно сотні мільйонів доларів", – розповів Коболєв.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж задовольнив запит "Нафтогазу" щодо компенсації від російського "Газпрому" за непоставлений газ для транзиту. Російська компанія зобов'язана виплатити понад 4,6 мільярди доларів.

Теги: Новини України Газпром Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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