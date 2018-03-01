"Газпром" опустився до рівня "наперсточників", – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін влучно прокоментував дії російського газового монополіста "Газпрому" у ситуації з українським НАК "Нафтогаз".

28 лютого Стокгольмський арбітражний суд зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту.

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Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" повинен доплатити НАК 2,56 мільярда доларів.

1 березня стало відомо, що НАК "Нафтогаз" переказав російському монополістові передоплату за березень, проте "Газпром" повернув її, заявивши, що відсутня якась угода.

У самому "Газпромі" тим часом заявили, що не згодні з рішенням суду у Стокгольмі.

Президент України Петро Порошенко уже роздав доручення, що робити у разі, якщо "Газпром" не виконуватиме рішення Стокгольмського арбітражу.

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обурення з цього приводу висловив на своїй сторінці у Twitter.

"Газпром" опустився до рівня "наперсточників". Не виконує рішення Стокгольмського арбітражу, а тепер ще й знижує тиск в трубі, будучи нездатним виконувати свої зобов’язання. Але ми їх дістанемо. Їхні активи в Європі всім давно відомі,

– зазначив Клімкін.