"Газпром" опустился до уровня "наперсточников", – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин метко прокомментировал действия российского газового монополиста "Газпрома" в ситуации с украинским НАК "Нафтогаз".

28 февраля Стокгольмский арбитражный суд обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

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Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 миллиарда долларов.

1 марта стало известно, что НАК "Нафтогаз" перечислил российскому монополисту предоплату за март, однако "Газпром" вернул ее, заявив, что отсутствует какое-то соглашение.

В самом "Газпроме" между тем заявили, что не согласны с решением суда в Стокгольме.

Президент Украины Петр Порошенко уже раздал поручения, что делать в случае, если "Газпром" не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущение по этому поводу высказал на своей странице в Twitter.

"Газпром" опустился до уровня "наперсточников". Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. Но мы их получим. Их активы в Европе всем давно известны,

– отметил Климкин.