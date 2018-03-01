16:22
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Газпром" опустился до уровня "наперсточников", – Климкин

483 Читати новину українською
"Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" более 2,5 миллиардов долларов / Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин метко прокомментировал действия российского газового монополиста "Газпрома" в ситуации с украинским НАК "Нафтогаз".

28 февраля Стокгольмский арбитражный суд обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Читайте также: "Страшна" помста "Газпрому", або Якби прем'єром знову була Тимошенко

Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 миллиарда долларов.

1 марта стало известно, что НАК "Нафтогаз" перечислил российскому монополисту предоплату за март, однако "Газпром" вернул ее, заявив, что отсутствует какое-то соглашение.

В самом "Газпроме" между тем заявили, что не согласны с решением суда в Стокгольме.

Президент Украины Петр Порошенко уже раздал поручения, что делать в случае, если "Газпром" не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража.

Читайте также: На что "Нафтогаз" потратит выигранные у "Газпрома" деньги

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущение по этому поводу высказал на своей странице в Twitter.

"Газпром" опустился до уровня "наперсточников". Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. Но мы их получим. Их активы в Европе всем давно известны,
– отметил Климкин.

Теги: Новости политики Новости Украины Газовый конфликт Газпром Нафтогаз Павел Климкин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сегодня, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 105
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1711
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
360
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1200
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 933
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук