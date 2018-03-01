Российский "Газпром" истерически отреагировал на проигрыш, – Коболев

Российская компания "Газпром" истерически отреагировала на проигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Об этом сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире "5 канала".

"Отреагировал он очень нестандартно, я бы сказал, даже немного истерично", — сказал он.

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Он добавил, что теперь из-за своих действий "Газпром" не может требовать от Украины выполнения пункта контракта Take-or-Pay.

"От того, что они сделали сегодня, — а они сделали две вещи: не выполнили своих обязательств по контракту, который пересмотрел предыдущий суд — это автоматически означает, что они не смогут больше требовать у нас в этом году Take-or-Pay. Стоимость этой ошибки для менеджмента "Газпрома" — это потенциально сотни миллионов долларов", — рассказал Коболев.

Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил запрос "Нафтогаза" о компенсации от российского "Газпрома" за непоставленный газ для транзита. Российская компания обязана выплатить более 4,6 миллиарда долларов.