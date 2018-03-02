Теперь уже Украина диктует условия России, – у Порошенко очень обрадовались триумфу "Нафтогаза"

20 лет на шее украинцев было ярмо "дружбы" с одним "братским" народом, в основном, в виде газовой удавки. Однако за это время ни один из украинских политиков ничего не делал, зато они сдавали и предавали интересы страны. А "братский народ" устраивал показательные прекращения поставок газа в Украину, правда сейчас ситуация изменилась.

Соответствующее сообщение появилось на Faсebook-странице советника украинского президента Юрия Бирюкова.

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"Два десятка лет на нашей шее было ярмо "дружбы" с этим вот "братским" народом. В основном, в виде газовой удавки. Два десятка лет, все президенты, все премьеры, все руководители Нафтогаза... Никто и пикнуть не мог, сдавали и предавали интересы страны, боялись отключений и закруток вентилей. А братский народ в кураже устраивал на ТВ шоу – прекращение поставок газа в Украину", – подчеркнул он.

По его словам, о "газовых войнах" между Украиной и Россией на "Википедии" статьи переведены множеством языков: от английского до индонезийского.

"Братский народ куражился, предусматривал холодомор ... А теперь мы деловито оцениваем их имущество в Европе, понимая, что это иго мы уже сбросили и условия уже диктуем мы. В итоге, пройдя по тонкому, избежав стратегических ошибок, сформировав устойчивое доверие к нашей способности договариваться – теперь мы будем пожинать плоды", – подчеркнул Бирюков.

В то же время советник президента заметил , что в этой ситуации именно "Газпром" нарушил решения судов и именно Россия нарушила международные обязательства.