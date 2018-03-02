Порошенко закликав українців "прикрутити" опалення в оселях

Президент України Петро Порошенко услід за НАК "Нафтогаз України" закликав українців тимчасово знизити температуру в домівках на 1 градус. Глава держави також закликав усі держустанови вчинити аналогічно.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, раніше через перебої з газом глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв закликав українців прикрутити батареї на один градус вдень, і на два – вночі, а підприємства закликав протягом двох вихідних днів не обігрівати приміщення взагалі.

Так, Порошенко назвав ініціативу "Нафтогазу" під назвою "Прикрути" дуже важливою і такою, що "закликає українців згуртуватися проти чергової провокації Кремля".

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Газпром", програвши Україні в Стокгольмському арбітражі, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи, щоб дискредитувати Україну. Щоб зруйнувати цей сценарій, достатньо на кілька днів зменшити в оселях температуру на один градус,

– мовиться у дописі українського президента.

"Приєднуючись до цієї ініціативи особисто, я також закликаю всі державні установи зменшити по можливості температуру в приміщеннях. Так само прошу громадян на декілька днів прикрутити опалення лише на один градус, або максимально уникати втрат тепла в будинках", – закликав Порошенко.