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Через дії "Газпрому" Порошенко може скликати спецзасідання РНБО

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Через дії
Через дії "Газпрому" Україна може провести спецзасідання РНБО / President.gov.ua

В четвер, 1 березня, Президент України Петро Порошенко доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову підготувати проведення спеціального засідання Ради нацбезпеки з питань енергетичної безпеки з огляду на невиконання російським "Газпромом" рішення Стокгольмського арбітражу і зниження ним тиску в транзитних газопроводах.

Про це Порошенко заявив на сьогоднішньому засіданні РНБО.

"Прошу підготувати відповідну пропозицію для проведення у випадку необхідності засідання Ради національної безпеки і оборони з питань енергетичної безпеки", – сказав президент.

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Так, Порошенко попросив Турчинова, а також першого віце-прем'єра України Степана Кубіва підготувати наступного тижня відповідну пропозицію.

Хотів би всіх проінформувати ще про одну ситуацію. "Газпром" традиційно і безглуздо скористався похолоданням і демонстративно не бере до уваги рішення (Стокгольмського) арбітражу не тільки в частині переказу коштів, але і в частині зниження тиску в транзитних газопроводах,
– наголосив Порошенко, зазначивши, що це є проявом російської агресивної неповаги до загальновизнаних норм права.

"Ці дії російського монополіста більше не викликають у нас ніякої паніки, і не можуть нас повернути в колію патологічної залежності від російського газу, оскільки, наскільки я розумію, ми вже досить довгий період часу, ще з 2015 року, забезпечуємо функціонування економіки без російського газу", – констатував глава Української держави.

Він також доручив голові МЗС Павлу Климкіну ініціювати тристоронні консультації з Єврокомісією і Росією для виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо газу, а також через зниження тиску в транзитних газопроводах.

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"Павло Дмитрович (Клімкін), я просив би також, щоб в рамках Угоди про асоціацію провести тристоронні консультації. Прошу звернутися до Єврокомісії і віце-президента Єврокомісії пана Мароша Шефчовича проінформувати наших партнерів про відповідну поведінку Російської Федерації", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. У "Газпромі" заявили, що не згідні з рішенням суду та "захищатимуть свої права всіма законними способами".

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Україна – Росія Газпром Павло Клімкін РНБО
Джерело: 24 Канал
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