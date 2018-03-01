16:21
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Из-за действий "Газпрома" Порошенко может созвать спецзаседание СНБО

917 Читати новину українською
Из-за действий
Из-за действий "Газпрома" Украина может провести спецзаседание СНБО / President.gov.ua

В четверг, 1 марта, Президент Украины Петр Порошенко поручил секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить проведение специального заседания Совета нацбезопасности по вопросам энергетической безопасности с учетом невыполнения российским "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража и снижения ним давления в транзитных газопроводах.

Об этом Порошенко заявил на сегодняшнем заседании СНБО.

"Прошу подготовить соответствующее предложение для проведения в случае необходимости заседания Совета национальной безопасности и обороны по вопросам энергетической безопасности", — сказал президент.

Читайте также: Порошенко пригрозил "Газпрому" арестом активов и дал соответствующее поручение

Так, Порошенко попросил Турчинова, а также первого вице-премьера Украины Степана Кубива подготовить на следующей неделе соответствующее предложение.

Хотел бы всех проинформировать еще об одной ситуации. "Газпром" традиционно и бессмысленно воспользовался похолоданием и демонстративно не принимает во внимание решения (Стокгольмского) арбитража не только в части перевода средств, но и в части снижения давления в транзитных газопроводах,
— подчеркнул Порошенко, отметив, что это является проявлением российского агрессивного неуважения к общепринятым нормам права.

"Эти действия российского монополиста больше не вызывают у нас никакой паники, и не могут нас вернуть в колею патологической зависимости от российского газа, поскольку, насколько я понимаю, мы уже достаточно долгий период времени, еще с 2015 года, обеспечиваем функционирование экономики без российского газа", — констатировал глава Украинского государства.

Он также поручил главе МИД Павлу Климкину инициировать трехсторонние консультации с Еврокомиссией и Россией для исполнения решения Стокгольмского арбитража по газу, а также из-за снижения давления в транзитных газопроводах.

Читайте также: "Нафтогаз" внес предоплату за поставки в марте, но "Газпром" вернул деньги

"Павел Дмитриевич (Климкин), я просил бы также, чтобы в рамках Соглашения об ассоциации провести трехсторонние консультации. Прошу обратиться к Еврокомиссии и вице-президенту Еврокомиссии господину Марошу Шефчовичу проинформировать наших партнеров о соответствующем поведении Российской Федерации", — сказал Порошенко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением суда и "будут защищать свои права всеми законными способами".

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Украина – Россия Газпром Павел Климкин СНБО
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сегодня, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 96
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1689
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
352
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1175
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 928
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук