Из-за действий "Газпрома" Порошенко может созвать спецзаседание СНБО

В четверг, 1 марта, Президент Украины Петр Порошенко поручил секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить проведение специального заседания Совета нацбезопасности по вопросам энергетической безопасности с учетом невыполнения российским "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража и снижения ним давления в транзитных газопроводах.

Об этом Порошенко заявил на сегодняшнем заседании СНБО.

"Прошу подготовить соответствующее предложение для проведения в случае необходимости заседания Совета национальной безопасности и обороны по вопросам энергетической безопасности", — сказал президент.

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Так, Порошенко попросил Турчинова, а также первого вице-премьера Украины Степана Кубива подготовить на следующей неделе соответствующее предложение.

Хотел бы всех проинформировать еще об одной ситуации. "Газпром" традиционно и бессмысленно воспользовался похолоданием и демонстративно не принимает во внимание решения (Стокгольмского) арбитража не только в части перевода средств, но и в части снижения давления в транзитных газопроводах,

— подчеркнул Порошенко, отметив, что это является проявлением российского агрессивного неуважения к общепринятым нормам права.

"Эти действия российского монополиста больше не вызывают у нас никакой паники, и не могут нас вернуть в колею патологической зависимости от российского газа, поскольку, насколько я понимаю, мы уже достаточно долгий период времени, еще с 2015 года, обеспечиваем функционирование экономики без российского газа", — констатировал глава Украинского государства.

Он также поручил главе МИД Павлу Климкину инициировать трехсторонние консультации с Еврокомиссией и Россией для исполнения решения Стокгольмского арбитража по газу, а также из-за снижения давления в транзитных газопроводах.

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"Павел Дмитриевич (Климкин), я просил бы также, чтобы в рамках Соглашения об ассоциации провести трехсторонние консультации. Прошу обратиться к Еврокомиссии и вице-президенту Еврокомиссии господину Марошу Шефчовичу проинформировать наших партнеров о соответствующем поведении Российской Федерации", — сказал Порошенко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением суда и "будут защищать свои права всеми законными способами".