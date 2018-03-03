Газове питання: Україна і Росія кілька днів консультувалися з Єврокомісією

Україна і Росія 2 дні проводила консультації з віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, де підтвердили свою готовність підтримувати тісні контакти з Єврокомісією і гарантувати транзит російського газу через Україну в ЄС.

Про це заявила прес-секретар Єврокомісії Анна-Кайза Ітконєн, інформує УНІАН.

Так, Шефчович провів консультації щодо газової суперечки з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, головою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим і міністром енергетики Росії Олександром Новаком.

У ході бесід сторін було зазначено, що на сьогоднішній день виконуються всі зобов'язання з постачання і транзиту газу в Європейський союз.

При цьому у "Нафтогазі" поінформували віце-президента Єврокомісії, що нинішня ситуація під контролем.

При цьому Олександр Новак запевнив, що транзит газу в країни-члени ЄС залишається надійним.

Що стосується рішення Стокгольмського арбітражу, то віце-президенту Шефчовичу Новак повідомив, що "Газпром" як і раніше має намір розірвати свої контракти з "Нафтогазом", проте ця процедура може зайняти деякий час.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.



2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". Екстрену нараду з представниками уряду з цього питання скликав Президент Петро Порошенко і закликав українців трохи "прикрутити" опалення в помешканнях. У суботу, 3 березня, Порошенко вже подякував українцям, що відреагували на його заклик, а в "Нафтогазі" відзвітували, наскільки це виявилось ефективним.