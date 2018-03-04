Проблема з газом стабілізувалась – Україна отримує паливо від інших сусідів

З Євросоюзу різко збільшилось постачання газу в Україну, що допомогло стабілізувати ситуацію з газом.

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

"Весь дефіцит станом на 10 ранку повністю покритий", – заявив Порошенко.

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За його словами, йдеться про збільшення постачання з Польщі, Словаччини та Угорщини.

"Часи газового шантажу РФ вже в минулому. Сьогодні ми маємо стабільну ситуацію з газопостачанням: маємо достатньо газу в сховищах, газ власного видобутку та імпорт", – сказав президент.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу. 2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".