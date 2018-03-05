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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Заплатят не украинцы: мартовскую переплату за импортный газ компенсирует "Газпром"

537 Читати новину українською
Мартовскую переплату за импортный газ компенсирует
Мартовскую переплату за импортный газ компенсирует "Газпром" / korrespondent.net

Мартовскую переплату 34% за импортный газ будут компенсировать не украинцы, а российская компания "Газпром".

Об этом сказал главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Он также пояснил, что причиной того, что "Нафтогаз" не закупил заранее газ в Европу стала высокая цена – стоимость доходила до тысячи долларов за тысячу кубометров.

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"Благодаря тому, что украинцы откликнулись на призыв "прикрутить" и уменьшили потребление, нам не пришлось отбирать газ из транзитных потоков. Мы показали Европе, что Украина – надежный транзитер, а Россия – ненадежный поставщик газа. Это важно, учитывая то, что Европа должна найти в себе силы отказаться от Северного Потока 2 ", – сказал Витренко.

Поэтому он подчеркнул, что "Газпром" обязан уплатить Украине компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте. Об этом его уже официально предупредили. По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от Газпрома на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена ​​"Газпрому" для компенсации.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

4 марта президент Петр Порошенко заявил, что проблему с газом удалось стабилизировать, ведь резко увеличились поставки газа из Евросоюза.

Теги: Новости Украины Газовый конфликт Газпром Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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