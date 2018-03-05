Заплатять не українці: березневу переплату за імпортний газ компенсує "Газпром"

Березневу переплату 34% за імпортний газ компенсуватимуть не українці, а російська компанія "Газпром".

Про це сказав головний комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Він також пояснив, що причиною того, що "Нафтогаз" не закупив заздалегідь газ у Європи стала висока ціна - вартість доходила до тисячі доларів за тисячу кубометрів.

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"Завдяки тому, що українці відгукнулися на заклик "прикрути" і зменшили споживання, нам не довелося відбирати газ з транзитних потоків. Ми показали Європі, що Україна – надійний транзитер, а Росія - ненадійний постачальник газу. Це важливо з огляду на те, що Європа має знайти в собі сили відмовитися від Північного Потоку 2", – сказав Вітренко.

Тож він наголосив, що "Газпром" зобов'язаний сплатити Україні компенсацію за невиконання контрактних зобов’язань щодо поставки газу у березні. Про це його вже офіційно попередили. За оперативними даними, середньозважена ціна газу від європейських постачальників у березні цього року перевищила ціну газу від Газпрому на 33,9%. Вся ця переплата буде виставлена "Газпрому" для компенсації.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".



4 березня президент Петро Порошенко заявив, що проблему з газом вдалось стабілізувати, адже різко збільшилось постачання газу з Євросоюзу.