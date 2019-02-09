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      Россия озвучила условие транзита газа через Украину

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      В России назвали условие транзита газа через Украину
      В России назвали условие транзита газа через Украину / Фото 24 канала

      Газовый конфликт между Украиной и Россией продолжается. Так, РФ заявила, что готова продолжать транзит газа через Украину только на своих условиях, и никто не сможет заставить Москву экспортировать голубое топливо невыгодным для него способом.

      Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин сказал, что существует ряд элементов на которые украинская сторона "пока не может пойти", передает "РИА Новости".

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      По его словам, в Украине якобы существует неопределенность относительно своей газотранспортной системы.

      Одно из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продлить с внесением любых необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает,
      – заявил Панкин.

      При этом, он добавил, что Россию не удастся заставить экспортировать газ через Украину на невыгодных для нее условиях.

      РФ строит газопровод "Северный поток-2", который будет поставлять газ в Германию в обход Украины.

      "Если будут делать препятствия "Северному потоку-2", чтобы заставить Россию качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, этот номер не пройдет", – сказал россиянин.

      Как изменились доходы Украины от транзита газа?
      По итогам 2018 года доходы Украины от транзита природного газа превысили расходы на его импорт на 500 миллионов долларов. В 2014 году ситуация была гораздо хуже Так, тогда расходы на импорт газа превышали доходы от транзита на 4,7 миллиардов долларов.

      Что известно о сложных отношениях "Нафтогаза" с "Газпромом"?
      28 февраля 2018-ого Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.
      И тем не менее – нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража по купле-продаже и транзитному контракту 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов по антимонопольным претензиям по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.
      Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. И в Минюсте говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.
      По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" избавиться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28-го февраля 2018 года. Но до сих пор "Газпром" не уплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.
      Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Газовый конфликт Нафтогаз Газ Газпром Новости политики
      Источник: 24 Канал
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