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      "Нафтогаз" ответил на условия России по транзиту газа через Украину

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      В "Нафтогазе" назвали неприемлемыми условия РФ по транзиту газа через Украину
      В "Нафтогазе" назвали неприемлемыми условия РФ по транзиту газа через Украину / Фото из открытых источников

      НАК "Нафтогаз Украины" считает неприемлемыми озвученные Российской Федерацией условия заключения контракта на транзит газа только на условиях Москвы.

      Условия "о восстановлении баланса в отношениях" и транзите без обязательств "Газпрома" по объемам неприемлемы, отметил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

      Читайте также: Какие контракты на транзит газа в Европу выгодны Украине

      Накануне РФ заявила, что готова продолжать транзит газа через Украину только на своих условиях, и никто не сможет заставить Москву экспортировать голубое топливо невыгодным для нее способом.

      Какие условия озвучил российский "Газпром"?

      1) РФ хочет "восстановления баланса в отношениях между Нафтогазом и Газпромом" путем или отмены решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде в Швеции, или "мировым соглашением" между компаниями, в котором бы "Нафтогаз" добровольно отказался от требований к "Газпрому" выполнить решение арбитража.

      2) переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" могут идти о продлении текущего контракта. Отметим, Россия считает его таким, который отвечает европейским и украинским правилам, и при этом, что контракт не содержит никаких обязательств российского монополиста относительно объемов транзита.

      Как Украина отреагировала на эти условия РФ?

      "Нафтогаз" назвал такие условия "Газпрома" абсолютно неприемлемыми. Такую позицию поддерживает и Еврокомиссия.

      "Баланс" между компаниями был восстановлен решениями Международного арбитража и они подлежат безотлагательному исполнению. Кроме того, НАК не собирается отказываться от выигрыша 4,6 миллиарда долларов в транзитном деле, 2 миллиардов долларов по делу о пересмотре цены и от отмены обязательств перед "Газпромом" на сумму около 80 миллиардов долларов по положению "бери или плати".

      Текущий транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом не отвечает требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому он не может быть "продлен". Если подытожить, транзит через Украину может быть на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ,
      – отметил Витренко.

      У "Нафтогаза" есть реальная возможность через новый арбитраж отсудить примерно 10 миллиардов долларов компенсации за отсутствие транзита после 2019 года.

      Что известно про сложные отношения "Нафтогаза" с "Газпромом"?28 февраля 2018-ого Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

      И тем не менее – нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража по купле-продаже и транзитному контракту 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов по антимонопольным претензиям по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.

      Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. И в Минюсте говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.

      По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" избавиться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28-го февраля 2018 года. Но до сих пор "Газпром" не уплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.

      Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Украина – Россия Нафтогаз Газовый конфликт Газпром
      Источник: 24 канал
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