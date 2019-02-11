"Нафтогаз" ответил на условия России по транзиту газа через Украину
НАК "Нафтогаз Украины" считает неприемлемыми озвученные Российской Федерацией условия заключения контракта на транзит газа только на условиях Москвы.
Условия "о восстановлении баланса в отношениях" и транзите без обязательств "Газпрома" по объемам неприемлемы, отметил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Накануне РФ заявила, что готова продолжать транзит газа через Украину только на своих условиях, и никто не сможет заставить Москву экспортировать голубое топливо невыгодным для нее способом.
Какие условия озвучил российский "Газпром"?
1) РФ хочет "восстановления баланса в отношениях между Нафтогазом и Газпромом" путем или отмены решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде в Швеции, или "мировым соглашением" между компаниями, в котором бы "Нафтогаз" добровольно отказался от требований к "Газпрому" выполнить решение арбитража.
2) переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" могут идти о продлении текущего контракта. Отметим, Россия считает его таким, который отвечает европейским и украинским правилам, и при этом, что контракт не содержит никаких обязательств российского монополиста относительно объемов транзита.
Как Украина отреагировала на эти условия РФ?
"Нафтогаз" назвал такие условия "Газпрома" абсолютно неприемлемыми. Такую позицию поддерживает и Еврокомиссия.
"Баланс" между компаниями был восстановлен решениями Международного арбитража и они подлежат безотлагательному исполнению. Кроме того, НАК не собирается отказываться от выигрыша 4,6 миллиарда долларов в транзитном деле, 2 миллиардов долларов по делу о пересмотре цены и от отмены обязательств перед "Газпромом" на сумму около 80 миллиардов долларов по положению "бери или плати".
Текущий транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом не отвечает требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому он не может быть "продлен". Если подытожить, транзит через Украину может быть на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ,
– отметил Витренко.
У "Нафтогаза" есть реальная возможность через новый арбитраж отсудить примерно 10 миллиардов долларов компенсации за отсутствие транзита после 2019 года.
Что известно про сложные отношения "Нафтогаза" с "Газпромом"?28 февраля 2018-ого Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.
И тем не менее – нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража по купле-продаже и транзитному контракту 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов по антимонопольным претензиям по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.
Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. И в Минюсте говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.
По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" избавиться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28-го февраля 2018 года. Но до сих пор "Газпром" не уплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.
Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.