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      "Нафтогаз" відповів на умову Росії щодо транзиту газу через Україну

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      У "Нафтогазі" назвали неприйнятними умови РФ щодо транзиту газу через Україну
      У "Нафтогазі" назвали неприйнятними умови РФ щодо транзиту газу через Україну / Фото з відкритих джерел

      НАК "Нафтогаз України" вважає неприйнятними озвучені Російською Федерацією умови укладення контракту на транзит газу лише на умовах Москви.

      Умови "про відновлення балансу у відносинах" та транзит без зобов'язань "Газпрому" за обсягами є неприйнятними, наголосив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

      Читайте також: Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні

      Напередодні РФ заявила, що готова продовжувати транзит газу через Україну тільки на своїх умовах, і ніхто не зможе змусити Москву експортувати блакитне паливо невигідним для неї способом.

      Які умови озвучив російський "Газпром"?

      1) РФ хоче "відновлення балансу у стосунках між Нафтогазом та Газпромом" шляхом або скасування рішень Стокгольмського арбітражу у апеляційному суді в Швеції, або "мирову угоду" між компаніями, у якій би "Нафтогаз" добровільно відмовився від вимог до "Газпрому" виконати рішення арбітражу.

      2) Переговори між "Нафтогазом" і "Газпромом" можуть йти щодо продовження поточного контракту. Зазначимо, Росія вважає його таким, що відповідає європейським і українськими правилам, і при цьому, що контракт не містить ніяких зобов’язань російського монополіста щодо обсягів транзиту.

      Як Україна відреагувала на ці умови РФ?

      "Нафтогаз" назвав такі умови "Газпрому" абсолютно неприйнятними. Таку позицію підтримує і Єврокомісія.

      "Баланс" між компаніями було відновлено рішеннями міжнародного арбітражу і вони підлягають невідкладному виконанню. Крім того, НАК не збирається відмовлятися від виграшу 4,6 мільярда доларів у транзитній справі, 2 мільярдів доларів у справі про перегляд ціни і від скасування зобов'язань перед "Газпромом" на суму близько 80 мільярдів доларів за положенням "бери або плати".

      Поточний транзитний контракт між Нафтогазом та Газпром не відповідає вимогам українського та європейського законодавства, тому він не може бути "продовжений". Якщо підсумувати, транзит через Україну може бути на стандартних європейських умовах, а не умовах РФ,
      – зазначив Вітренко.

      У "Нафтогазу" є реальна можливість через новий арбітраж відсудити приблизно 10 мільярдів доларів компенсації за відсутність транзиту після 2019 року.

      Що відомо про складні стосунки "Нафтогазу" із "Газпромом"?28 лютого 2018-ого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

      Та менше з тим – нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту 2,56 мільярда доларів та більше ніж 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. В гривневому перерахунку сума складає понад 220 мільярдів.

      Міністерство юстиції заявило, що вже реалізувало перші боргові стягнення. Розпочали ж з українських активів. Всього таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. Та в Мін'юсті говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.

      За рішенням Стокгольмського арбітражу від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був зазначений як головний арбітр конфліктів та суперечок. Рішення цієї інстанції вступило в силу ще 28-го лютого 2018 року. Та до цього часу "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.

      Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб постачати газ іншим країнам в обхід України.

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      Теги: Новини політики Новини України Газ Україна – Росія Нафтогаз Газпром Газовий конфлікт
      Джерело: 24 канал
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