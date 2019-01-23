Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні

Тристоронні переговори між "Нафтогазом", "Газпромом" і Єврокомісією повинні призвести до укладення довгострокових угод щодо певного об’єму транзиту газу через Україну до Європи. В кращому випадку – середньострокових на 3-5 років, щоб зберегти українську ГТС.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Як зауважує експерт, проблема в тому, що Україна хоче, щоб Росія запропонувала конкурентну довгострокову ціну на транзит газу до Європи. "Нафтогаз" навіть прописав тарифну сітку, згідно з якою ціна на транзит вища, ніж зазначена в угодах, які підписані в 2009 році. Але "Газпром" її не визнав, посилаючись на ті ж газові контракти. "Нафтогаз" обіцяє відсудити 12 мільярдів доларів у "Газпрому", але в цій частині позову Стокгольм уже відмовив.

Для України критично важливо прокачувати через ГТС певний об’єм газу щорічно – не менше 30 мільярдів кубометрів. Водночас проект побудови газопроводу "Північний потік-2" може залишити нашу трубу взагалі без газу. Україну турбує, що газ у нас споживається круглий рік. А пікове споживання в Європі – взимку. І підтримувати ГТС – собі в збиток,

– говорить Андрій Вігірінський.

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За його словами, Україна не може піти на прямі переговори з Росією і пропонує тристоронні перемовини з Єврокомісією і "Газпромом". Але доходить до того, що ГТС може просто залишитися в землі.

"Газпром" не хоче довгострокового контракту на транзит. Там кажуть: Польща, Словаччина, Угорщина зроблять заявку на певну кількість газу, Росія протранспортує цей об’єм у короткі терміни. А постійний контракт не потрібен. Ринкові правила. Україна може відмовитися. Але тоді образиться Європа. І що робити з трубою? Крім Росії, газ ніхто не прокачуватиме. Альтернативного джерела немає. Втрати складуть 3 мільярди доларів щорічно,

– наголошує Вігірінський.

З іншого боку, зауважує Андрій Вігірінський, у "Газпрому" достатньо часу, щоб знайти інші шляхи доставки газу в Європу. Тому на певні компроміси Україні доведеться піти.

Нагадаємо, за підсумками тристоронньої зустрічі щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу, стало відомим, що "Газпром" запропонував продовжити чинні контракти з НАК "Нафтогаз України" навіть без проведення будь-яких консультацій. Крім того, Україна від Європейської комісії отримала пропозицію про можливі обсяги та терміни контракту на транзит газу після 2019 року: найближчим часом має відбутися обговорення цього питання. Водночас, за словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, що Росія затягує переговори.

Що відомо про складні стосунки "Нафтогазу" із "Газпромом"?28 лютого 2018-го Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж. Нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин: це 2,56 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу і транзитного контракту та понад 6 мільярдів доларів за рішенням українських судових інстанцій щодо антимонопольних претензій. В гривневому перерахунку сума складає понад 220 мільярдів.



Міністерство юстиції заявило, що вже реалізувало перші боргові стягнення. Розпочали ж з українських активів. Всього таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. В Мін'юсті говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.



За рішенням Стокгольмського арбітражу від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був зазначений як головний арбітр конфліктів та суперечок. Рішення цієї інстанції вступило в силу ще 28 лютого 2018 року.



До цього часу "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.