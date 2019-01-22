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      Єврокомісія запропонувала Україні довготривалий контракт щодо транзиту газу

      1463 Читать новость на русском
      Українська ГТС
      Українська ГТС / Фото з відкритих джерел

      Єврокомісія запропонувала Україні укласти договір щодо використання її газотранспортної системи на щонайменше наступні десять років.

      Про це повідомили у прес-службі НАК "Нафтогаз Україна".

      Читайте також:   На яких умовах Україна може підписати нові газові угоди з Росією?

      На думку віце-президента Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича, договір на транзит російського газу можуть укласти після 2019 року.

      Згідно з пропозицією Єврокомісії, новий контракт на транзит газу має бути довготривалим – на 10 або більше років – і передбачати такі обсяги, які могли б зацікавити європейського інвестора з високою репутацією,
      – прокоментували у "Нафтогазі".

      Зазначається, що Єврокомісія хотіла б зберегти об'єми транзиту російського газу через українську ГТС. 

      Що відомо про складні стосунки "Нафтогазу" із "Газпромом"?28 лютого 2018-ого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

      Та менше з тим – нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту 2,56 мільярда доларів та більше ніж 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. В гривневому перерахунку сума складає понад 220 мільярдів.

      Міністерство юстиції заявило, що вже реалізувало перші боргові стягнення. Розпочали ж з українських активів. Всього таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. Та в Мін'юсті говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.

      За рішенням Стокгольмського арбітражу від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був зазначений як головний арбітр конфліктів та суперечок. Рішення цієї інстанції вступило в силу ще 28-го лютого 2018 року. Та до цього часу "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.

      Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб постачати газ іншим країнам в обхід України.

      Теги: Новини України Нафтогаз Газпром Газ Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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