На яких умовах Україна може підписати нові газові угоди з Росією?

Росія до останнього затягуватиме з підписанням нових газових контрактів з Україною. Москва намагатиметься шантажувати Київ і очікуватиме завершення президентських і парламентських виборів.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Олександр Леонов.

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Росії важливо підписати з нами газовий контракт, щоб зачепитися за український ринок. В Москві хочуть, щоб ми купували певний обсяг газу, а Росія при цьому забезпечить транзит газу через Україну в Європу. Але це питання прив’язано до виборів в Україні. В Росії є ірраціональні очікування, що в Україні зміниться влада, і Москва все вирішить на своїх умовах,

– зауважує Олександр Леонов.

При цьому експерт зазначає: попри бажання Росії затягнути процес підписання, ситуація змінилася. Більше тисячі днів ми не закуповуємо російський газ. Цей елемент шантажу не спрацює.

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"Росія може вдатися до шантажу Європи, щоб змусити Єврокомісію тиснути на Україну з метою підписання угоди про транзит, погрожуючи, що в протилежному випадку може зірватися транзит газу в Європу", – вважає політолог.

Росія, за словами Леонова, почне виставляти претензії, щоб ми підписали вигідний Кремлю контракт на транзит, і прив’язати до цього зобов’язання України купувати газ.

Втрата українського ринку боляче вдарила по "Газпрому". Ми показали, що енергетична зброя вже не діє. В 2018 році ми загалом закупили трохи більше 10 мільярдів кубометрів газу. Але Росія хоче, що ми багато газу закуповували, оскільки Європа стала менше купувати. Втім, щоб українська ГТС функціонувала, потрібно прокачувати щорічно до 40 мільярдів кубометрів газу. Тому варто піти на певні поступки,

– розповідає Олександр Леонов.

Водночас політолог підкреслює: Україна не буде закуповувати стільки газу, як це було згідно з попередніми контрактами. Крім того, формула "бери або плати" скасована в Стокгольмському арбітражі. Вже не буде зобов’язань купувати 50 мільярдів кубометрів газу щорічно. В середньому – до 5 мільярдів. Для Росії це не надто великий виграш, але, зазначає експерт, пропагандистський момент у Росії буде – мовляв, змусили Україну купувати газ.

Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу. Як відомо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня 2018 року "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня 2018 року голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Що таке газові контракти за формулою "бери або плати"?Поширена норма побудови договорів про постачання деяких видів товарів великим покупцям. Тоді як постачальник бере на себе зобов'язання надати товар аж до зафіксованих у договорі максимальних обсягів, покупець зобов'язується в будь-якому разі сплатити певну частину цих обсягів, незалежно від того, скільки він закупив насправді в розглянутий період.



10 років тому, 19 січня 2009-го, Росія і Україна уклали 10-річні контракти на постачання російського газу в Україну і його транзит через українську територію. Угоду після п'яти годинних перемовин підписали прем'єр-міністри Росії і України Володимир Путін і Юлія Тимошенко.



Газові контракти довелось підписувати через відмову російського газового монополіста "Газпрому" у повному обсязі постачати газ в Україну 1 січня 2009-го. Тоді Москва вимагала підписати новий контракт з вищою ціною. В контракті опинився пункт "бери або плати". Він передбачав штрафи для української сторони в разі недобору російського газу щодо обсягу, зазначеного в контракті.



Згідно з контрактами, Україна зобов’язувалася щороку закупати 50 мільярдів кубометрів газу. Ціна газу того року складала $232. Це була найвища ціна на райський газ в Європі. За підрахунками "Нафтогазу", схема, за якою ми купували газ у росіян від 2009-го року, завдала збитків українській економіці у понад 32 мільярди доларів.



Нові контракти повинні бути укладені до кінця 2019 року.