На каких условиях Украина может подписать новые газовые соглашения с Россией?

Россия до последнего будет затягивать с подписанием новых газовых контрактов с Украиной. Москва пытается шантажировать Киев и ждать завершения президентских и парламентских выборов.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Александр Леонов.

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России важно подписать с нами газовый контракт, чтобы зацепиться за украинский рынок. В Москве хотят, чтобы мы покупали определенный объем газа, а Россия при этом обеспечит транзит газа через Украину в Европу. Но это вопрос привязаны к выборам в Украине. В России есть иррациональные ожидания, что в Украине изменится власть, и Москва все решит на своих условиях,

– говорит Александр Леонов.

При этом эксперт отмечает: несмотря на желание России затянуть процесс подписания, ситуация изменилась. Более тысячи дней мы не закупаем российский газ. Этот элемент шантажа не сработает.

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"Россия может прибегнуть к шантажу Европы, чтобы заставить Еврокомиссию давить на Украину с целью подписания соглашения о транзите, угрожая, что в противном случае может сорваться транзит газа в Европу", – считает политолог.

Россия, по словам Леонова, начнет выставлять претензии, чтобы мы подписали выгодный Кремлю контракт на транзит, и привязать к этому обязательства Украины покупать газ.

Потеря украинского рынка больно ударила по "Газпрому". Мы показали, что энергетическое оружие уже не действует. В 2018 году мы вообще закупили чуть больше 10 миллиардов кубометров газа. Но Россия хочет, чтобы мы много газа закупали, поскольку Европа стала меньше покупать. Впрочем, чтобы украинская ГТС функционировала, нужно прокачивать ежегодно до 40 млрд кубометров газа. Поэтому стоит пойти на определенные уступки,

– рассказывает Александр Леонов.

В то же время политолог подчеркивает: Украина не будет закупать столько газа, как это было согласно предварительным контрактам. Кроме того, формула "бери или плати" отменена в Стокгольмском арбитраже. Уже не будет обязательств покупать 50 миллиардов кубометров газа ежегодно. В среднем – до 5 миллиардов. Для России это не слишком большой выигрыш, но, отмечает эксперт, пропагандистский момент в России будет – мол, заставили Украину покупать газ.

Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража. Как известно, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта 2018 года "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта 2018 года глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Что такое газовые контракты по формуле "бери или плати"?​

Распространена норма построения договоров о поставках некоторых видов товаров крупным покупателям. Тогда как поставщик обязуется предоставить товар до зафиксированных в договоре максимальных объемов, покупатель обязуется в любом случае уплатить определенную часть этих объемов, независимо от того, сколько он закупил на самом деле в рассматриваемый период.



10 лет назад, 19 января 2009 года, Россия и Украина заключили 10-летние контракты на поставку российского газа в Украину и его транзит через украинскую территорию. Соглашение после пяти часовых переговоров подписали премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко.



Газовые контракты пришлось подписывать из-за отказа российского газового монополиста "Газпрома" в полном объеме поставлять газ в Украину 1 января 2009-го. Тогда Москва требовала подписать новый контракт с более высокой ценой. В контракте оказался пункт "бери или плати". Он предусматривал штрафы для украинской стороны в случае недобора российского газа по объему, указанному в контракте.



Согласно контрактам, Украина обязывалась ежегодно закупать 50 миллиардов кубометров газа. Цена газа в том году составляла $232. Это была самая высокая цена на райский газ в Европе. По подсчетам "Нафтогаза", схема, по которой мы покупали газ у россиян с 2009-го года, нанесла ущерб украинской экономике более чем на 32 миллиарда долларов.



Новые контракты должны быть заключены до конца 2019 года.