07:40
22 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, 21 января
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, 21 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      На каких условиях Украина может подписать новые газовые соглашения с Россией?

      146 Читати новину українською
      Россия снова хочет затянуть подписание газовых контрактов
      Россия снова хочет затянуть подписание газовых контрактов / 24 канал

      Россия до последнего будет затягивать с подписанием новых газовых контрактов с Украиной. Москва пытается шантажировать Киев и ждать завершения президентских и парламентских выборов.

      Такое мнение 24 каналу высказал политолог Александр Леонов.

      Читайте также: Вторая попытка: Украина, Евросоюз и Россия обсудят транзит газа

      России важно подписать с нами газовый контракт, чтобы зацепиться за украинский рынок. В Москве хотят, чтобы мы покупали определенный объем газа, а Россия при этом обеспечит транзит газа через Украину в Европу. Но это вопрос привязаны к выборам в Украине. В России есть иррациональные ожидания, что в Украине изменится власть, и Москва все решит на своих условиях,
      – говорит Александр Леонов.

      При этом эксперт отмечает: несмотря на желание России затянуть процесс подписания, ситуация изменилась. Более тысячи дней мы не закупаем российский газ. Этот элемент шантажа не сработает.

      Читайте также: Строительство "Северного потока-2": в Германии сделали новое заявление

      "Россия может прибегнуть к шантажу Европы, чтобы заставить Еврокомиссию давить на Украину с целью подписания соглашения о транзите, угрожая, что в противном случае может сорваться транзит газа в Европу", – считает политолог.

      Россия, по словам Леонова, начнет выставлять претензии, чтобы мы подписали выгодный Кремлю контракт на транзит, и привязать к этому обязательства Украины покупать газ.

      Потеря украинского рынка больно ударила по "Газпрому". Мы показали, что энергетическое оружие уже не действует. В 2018 году мы вообще закупили чуть больше 10 миллиардов кубометров газа. Но Россия хочет, чтобы мы много газа закупали, поскольку Европа стала меньше покупать. Впрочем, чтобы украинская ГТС функционировала, нужно прокачивать ежегодно до 40 млрд кубометров газа. Поэтому стоит пойти на определенные уступки,
      – рассказывает Александр Леонов.

      В то же время политолог подчеркивает: Украина не будет закупать столько газа, как это было согласно предварительным контрактам. Кроме того, формула "бери или плати" отменена в Стокгольмском арбитраже. Уже не будет обязательств покупать 50 миллиардов кубометров газа ежегодно. В среднем – до 5 миллиардов. Для России это не слишком большой выигрыш, но, отмечает эксперт, пропагандистский момент в России будет – мол, заставили Украину покупать газ.

      Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража. Как известно, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта 2018 года "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта 2018 года глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

      Что такое газовые контракты по формуле "бери или плати"?​
      Распространена норма построения договоров о поставках некоторых видов товаров крупным покупателям. Тогда как поставщик обязуется предоставить товар до зафиксированных в договоре максимальных объемов, покупатель обязуется в любом случае уплатить определенную часть этих объемов, независимо от того, сколько он закупил на самом деле в рассматриваемый период.

      10 лет назад, 19 января 2009 года, Россия и Украина заключили 10-летние контракты на поставку российского газа в Украину и его транзит через украинскую территорию. Соглашение после пяти часовых переговоров подписали премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко.

      Газовые контракты пришлось подписывать из-за отказа российского газового монополиста "Газпрома" в полном объеме поставлять газ в Украину 1 января 2009-го. Тогда Москва требовала подписать новый контракт с более высокой ценой. В контракте оказался пункт "бери или плати". Он предусматривал штрафы для украинской стороны в случае недобора российского газа по объему, указанному в контракте.

      Согласно контрактам, Украина обязывалась ежегодно закупать 50 миллиардов кубометров газа. Цена газа в том году составляла $232. Это была самая высокая цена на райский газ в Европе. По подсчетам "Нафтогаза", схема, по которой мы покупали газ у россиян с 2009-го года, нанесла ущерб украинской экономике более чем на 32 миллиарда долларов.

      Новые контракты должны быть заключены до конца 2019 года.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Газпром Газ Владимир Путин Юлия Тимошенко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      21 января , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 838
      Главные новости 21 января: пожар на судах у Керченского пролива, дебаты в ПАСЕ по Азову
      21 января , 22:59 Главные новости 21 января: пожар на судах у Керченского пролива, дебаты в ПАСЕ по Азову
      204
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      21 января , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      # 10yearschallenge: как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет
      21 января , 21:30 # 10yearschallenge: как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет
      Юлія Гілей 201
      Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      21 января , 21:00 Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      Тетяна Мартинюк 122
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Появилось видео, как грабили ювелирный магазин в Кривом Роге: действо шокирует
       20 января , 18:06
      Вечером пятницы боевики резко активизировали обстрелы
       18 июня 2016 , 08:38
      "Евробляхеры" заявили, что идут на выборы президента и парламента
       10 ноября 2018 , 09:09
      Капитан Реала грозится первым покинуть клуб, если "сливочные" вернут скандального экс-тренера
       25 декабря 2018 , 14:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук