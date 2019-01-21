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      Вторая попытка: Украина, Евросоюз и Россия обсудят транзит газа

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      21 января в Брюсселе состоится второй раунд газовых переговоров в трехстороннем формате – Украина, Россия и Евросоюз. Будут обсуждать вопрос продления транспортировки российского газа через Украину в ЕС со следующего года. Пока же мы теряем и на транзите, и на закупке голубого топлива.

      По подсчетам "Нафтогаза", схема, по которой мы покупали газ у россиян от 2009-го года, нанесла ущерб украинской экономике в более чем 32 миллиарда долларов.

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      По тому же контракту Россия до сих пор должна нам еще 2 миллиарда долларов – потому транспортировала меньше, чем предусмотрено договором. Прощать этот долг у украинского "Нафтогаза" намерения нет. Но готов отозвать другие исковые заявления на 12 миллиардов долларов, которые еще рассматриваются в судах, если "Газпром" подпишет новый договор. Украине такой компромисс выгоден, ведь это существенная часть поступлений в бюджет.

      Украинские дипломаты довели российских чиновников к тому, что они обратились к Еврокомиссии и США, чтобы те повлияли на российский "Газпром", который в очередной раз сорвал переговоры по газовым вопросам. Так или нет, но 21-го января в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин и глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сядут за один стол с российским "Газпромом". По крайней мере, на это очень надеются в Евросоюзе.

      Второй этап политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа в Европу состоится. Во время встречи будем опираться на прогресс, достигнутый в ходе предыдущих раундов,
      – ответил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович.

      В 2009-м Юлия Тимошенко и Владимир Путин подписали газовые контракты. За одним из них мы покупали газ в России, а за вторым – транспортировали его в Европу украинским трубопроводом "Союз". Контракт истекает в декабре 2019-го. И если его не переподписать, 1 января 2020-го года Европа останется без газа.

      Тимошенко підписала газовий контракт з Путіним
      Тимошенко подписала газовиы контракт с Путиным

      Согласно контрактам 2009-го года, расходы "Нафтогаза" на покупку голубого топлива у "Газпрома" в 5 раз превышали доходы Украины от транспортировки российского газа в Евросоюз. Однако, вот уже более трех лет мы не покупаем топливо в России напрямую, а значит, не платим "Газпрому".

      Поэтому теперь весь импорт газа, который импортирует Украина, стоит на полмиллиарда меньше, чем мы получаем за транзит газа. Вот это изменение баланса является, по большому счету, главным результатом,
      – сказал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

      Газопровод "Северный поток-2" соединяет Россию с Европой в обход Украины. Если его достроят, украинскую трубу "Союз" Россия отключит от газа. Вопрос, как предотвратить строительство в ЕС – это предмет переговоров еще одной группы украинских дипломатов в Евросоюзе.

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      Эксперты говорят, даже если "Северному потоку-2" быть, то построить его до 2020-го года все равно не успеют. Так или иначе, но "Газпром" должен заключить этот договор с "Нафтогазом" – выбора у них нет. А вот выгодные для себя условия Россия может выбить путем шантажа Европы и временно отключать газ. Или активизацией гибридной войны в Украине.

      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Новости России Деньги Газ Украина – Россия Евросоюз Северный поток-2 Газпром Нафтогаз
      Источник: 24 канал
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