Друга спроба: Україна, Євросоюз та Росія обговорять транзит газу

21 січня у Брюсселі відбудеться другий раунд газових перемовин у тристоронньому форматі – Україна, Росія та Євросоюз. Обговорюватимуть питання продовження транспортування російського газу через Україну до ЄС з наступного року. Поки ж ми втрачаємо і на транзиті, і на закупівлі блакитного палива.

За підрахунками "Нафтогазу", схема, за якою ми купували газ у росіян від 2009-го року, завдала збитків українській економіці у понад 32 мільярди доларів.

Читайте також: Кругленькі суми за блакитне паливо: чому українці переплачують за газ та що з цим робити

За тим же контрактом Росія досі винна нам ще 2 мільярди доларів – бо транспортувала менше, ніж передбачено договором. Пробачати цей борг український "Нафтогаз" наміру немає. Але готовий відкликати інші позовні заяви на 12 мільярдів доларів, які ще розглядаються у судах, якщо "Газпром" підпише новий договір. Україні такий компроміс вигідний, адже це суттєва частини надходжень до бюджету.

Українські дипломати довели російських чиновників до того, що вони звернулися до Єврокомісії та Сполучених штатів, щоб ті вплинули на російський "Газпром", який вчергове зірвав переговори з газових питань. Так чи ні, але 21-го січня у Брюселі міністр закордонних справ Павло Клімкін та голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв сядуть за один стіл з російським "Газпромом". Принаймні, на це дуже сподіваються у Євросоюзі.

Другий етап політичних тристоронніх переговорів з Росією та Україною про довгостроковий транзит газу до Європи відбудеться. Під час зустрічі спиратимемося на прогрес, досягнутий під час попередніх раундів,

– відповів віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович.

У 2009-му Юлія Тимошенко та Владімір Путін підписали газові контракти. За одним із них ми купували газ у Росії, а за другим – транспортували його до Європи українським трубопроводом "Союз". Контракт закінчується у грудні 2019-го. І якщо його не перепідписати, 1 січня 2020-го року Європа лишиться без газу.



Тимошенко підписала газовий контракт з Путіним

Згідно з контрактами 2009-го року, витрати "Нафтогазу" на купівлю блакитного палива у "Газпрому" у 5 разів перевищували доходи України від транспортування російського газу до Євросоюзу. Проте, ось уже понад три роки ми не купуємо паливо у Росії напряму, а отже – не платимо "Газпрому".

Тож тепер весь імпорт газу, який імпортує Україна, коштує на півмільярда менше, ніж ми отримуємо за транзит газу. Ось ця зміна балансу є, за великомим рахунком, головним результатом,

– сказав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Газопровід "Північний потік-2" сполучає Росію з Європою в обхід України. Якщо його добудують, українську трубу "Союз" Росія відключить від газу. Власне, проте, як запобігти будівництву в ЄС предмет переговорів ще однієї групи українських дипломатів в ЄС.

Читайте також: Між Україною і Росією назріває новий газовий конфлікт, – посол Чехії

Експерти кажуть, навіть якщо "Північному потоку-2" бути, то побудувати його до 2020-го року все одно не встигнуть. Тож так чи інакше, але "Газпром" має укласти цей договір із "Нафтогазом" – вибору у них немає. А от вигідні для себе умови Росія може вибити шляхом шантажу Європи і тимчасово відключати газ. Або активізацією гібридної війни в Україні.