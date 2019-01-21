13:09
21 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Друга спроба: Україна, Євросоюз та Росія обговорять транзит газу

      41 Читать новость на русском

      21 січня у Брюсселі відбудеться другий раунд газових перемовин у тристоронньому форматі – Україна, Росія та Євросоюз. Обговорюватимуть питання продовження транспортування російського газу через Україну до ЄС з наступного року. Поки ж ми втрачаємо і на транзиті, і на закупівлі блакитного палива.

      За підрахунками "Нафтогазу", схема, за якою ми купували газ у росіян від 2009-го року, завдала збитків українській економіці у понад 32 мільярди доларів.

      Читайте також: Кругленькі суми за блакитне паливо: чому українці переплачують за газ та що з цим робити

      За тим же контрактом Росія досі винна нам ще 2 мільярди доларів – бо транспортувала менше, ніж передбачено договором. Пробачати цей борг український "Нафтогаз" наміру немає. Але готовий відкликати інші позовні заяви на 12 мільярдів доларів, які ще розглядаються у судах, якщо "Газпром" підпише новий договір. Україні такий компроміс вигідний, адже це суттєва частини надходжень до бюджету.

      Українські дипломати довели російських чиновників до того, що вони звернулися до Єврокомісії та Сполучених штатів, щоб ті вплинули на російський "Газпром", який вчергове зірвав переговори з газових питань. Так чи ні, але 21-го січня у Брюселі міністр закордонних справ Павло Клімкін та голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв сядуть за один стіл з російським "Газпромом". Принаймні, на це дуже сподіваються у Євросоюзі.

      Другий етап політичних тристоронніх переговорів з Росією та Україною про довгостроковий транзит газу до Європи відбудеться. Під час зустрічі спиратимемося на прогрес, досягнутий під час попередніх раундів,
      – відповів віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович.

      У 2009-му Юлія Тимошенко та Владімір Путін підписали газові контракти. За одним із них ми купували газ у Росії, а за другим – транспортували його до Європи українським трубопроводом "Союз". Контракт закінчується у грудні 2019-го. І якщо його не перепідписати, 1 січня 2020-го року Європа лишиться без газу.

      Тимошенко підписала газовий контракт з Путіним
      Тимошенко підписала газовий контракт з Путіним

      Згідно з контрактами 2009-го року, витрати "Нафтогазу" на купівлю блакитного палива у "Газпрому" у 5 разів перевищували доходи України від транспортування російського газу до Євросоюзу. Проте, ось уже понад три роки ми не купуємо паливо у Росії напряму, а отже – не платимо "Газпрому".

      Тож тепер весь імпорт газу, який імпортує Україна, коштує на півмільярда менше, ніж ми отримуємо за транзит газу. Ось ця зміна балансу є, за великомим рахунком, головним результатом,
      – сказав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

      Газопровід "Північний потік-2" сполучає Росію з Європою в обхід України. Якщо його добудують, українську трубу "Союз" Росія відключить від газу. Власне, проте, як запобігти будівництву в ЄС предмет переговорів ще однієї групи українських дипломатів в ЄС.

      Читайте також: Між Україною і Росією назріває новий газовий конфлікт, – посол Чехії

      Експерти кажуть, навіть якщо "Північному потоку-2" бути, то побудувати його до 2020-го року все одно не встигнуть. Тож так чи інакше, але "Газпром" має укласти цей договір із "Нафтогазом" – вибору у них немає. А от вигідні для себе умови Росія може вибити шляхом шантажу Європи і тимчасово відключати газ. Або активізацією гібридної війни в Україні.

      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Євросоюз Газ Нафтогаз Газпром Гроші Північний потік-2
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      сьогодні , 13:00 "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      Сергій Лещенко 48
      Украина сможет покупать иностранное оружие: какой техникой нужно укрепить ВСУ
      сьогодні , 12:01 Украина сможет покупать иностранное оружие: какой техникой нужно укрепить ВСУ
      Злой Одессит 812
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      сьогодні , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      Головні дати 2019 року, які не можна пропустити
      сьогодні , 11:37 Головні дати 2019 року, які не можна пропустити
      Євгенія Мазур
      Як виглядав Донецький аеропорт до та після оборони: фотопорівняння
      сьогодні , 09:03 Як виглядав Донецький аеропорт до та після оборони: фотопорівняння
      13 7479
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук