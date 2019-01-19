Між Україною і Росією назріває новий газовий конфлікт, – посол Чехії

Між Україною та Російською Федерацією назріває новий конфлікт щодо транзиту газу, який може розгорнутися у 2020 році. Він не піде на користь жодній з країн, а лише завдасть шкоди і Києву, і Москві.

Про це розповів посол Чехії з особливих доручень у справах енергетичної безпеки Вацлав Бартушка в інтерв'ю "Радіо Свободі".

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У 2019 році закінчується угода про транзит російського газу в Європу через територію України, яка була підписана у 2009 році "Нафтогазом" і "Газпромом".

"Ми переконані, що так само, як у 2009 році, так і зараз, Росія та Україна наближаються до якогось нового конфлікту щодо транзиту газу через територію України напередодні 2020 року", – зауважив дипломат.

За словами чеського посла, зараз і Росія, і Україна впевнені, що зможуть вибороти для себе кращі умови.

Думаю, що обидві помиляються. Якщо буде новий конфлікт між Україною і Росією в 2020-му, обидві країни програють. Але нас це вже не буде стосуватися,

– наголосив Бартушка.

Окрім того, він запевнив, що Чехія виступає за те, щоби був збережений транзит російського газу через Україну та Польщу.

"Ми б хотіли, щоб з Росії вело три транзитні шляхи, а не лише один, той, щоб по дну Балтійського моря ("Північний потік-2", – 24 канал), але одночасно ми говоримо, що для нас це не так важливо, бо ми повністю переорієнтували наші газові потоки. Разом з тим, заради наших європейських сусідів та заради самої України ми б хотіли зберегти транзит через Україну", – підсумував посол.

Що відомо про складні стосунки "Нафтогазу" із "Газпромом"?28 лютого 2018-ого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський"Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.



Та менше з тим – нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту 2,56 мільярда доларів та більше ніж 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. В гривневому перерахунку сума складає понад 220 мільярдів.



Міністерство юстиції заявило, що вже реалізувало перші боргові стягнення. Розпочали ж з українських активів. Всього таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. Та в Мін'юсті говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.



За рішенням Стокгольмського арбітражу від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був зазначений як головний арбітр конфліктів та суперечок. Рішення цієї інстанції вступило в силу ще 28-го лютого 2018 року. Та до цього часу "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.



Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб постачати газ іншим країнам в обхід України.