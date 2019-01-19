Между Украиной и Россией назревает новый газовый конфликт, – посол Чехии

Между Украиной и Российской Федерацией назревает новый конфликт относительно транзита газа, который может развернуться в 2020 году. Он не пойдет на пользу ни одной из стран, а лишь нанесет вред и Киеву, и Москве.

Об этом рассказал посол Чехии по особым поручениям по делам энергетической безопасности Вацлав Бартушка в интервью "Радио Свободе".

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В 2019 году заканчивается соглашение о транзите российского газа в Европу через территорию Украины, которое было подписано в 2009 году "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Мы убеждены, что так же, как в 2009 году, так и сейчас, Россия и Украина приближаются к какому-то новому конфликту отеносительно транзита газа через территорию Украины накануне 2020 года", – отметил дипломат.

По словам чешского посла, сейчас и Россия, и Украина уверены, что смогут завоевать для себя лучшие условия.

Думаю, что обе ошибаются. Если будет новый конфликт между Украиной и Россией в 2020-м, обе страны проиграют. Но нас это уже не будет касаться,

– отметил Бартушка.

Кроме того, он заверил, что Чехия выступает за то, чтобы был сохранен транзит российского газа через Украину и Польшу.

"Мы бы хотели, чтобы из России шли три транзитных пути, а не только один, по дну Балтийского моря ("Северный поток-2"– 24 канал), но одновременно мы говорим, что для нас это не так важно, потому что мы полностью переориентировали наши газовые потоки. Вместе с тем, ради наших европейских соседей и ради самой Украины мы бы хотели сохранить транзит через Украину", – подытожил посол.

Что известно о сложных отношениях "Нафтогаза" с "Газпромом"?

28 февраля 2018-го Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогаза" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из-за Стокгольмского арбитража.



И тем не менее – нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража о купле-продаже и транзитного контракта 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов относительно антимонопольных претензий по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.



Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. Но в Минюсте говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.



По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" отделаться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28-го февраля 2018 года. Но до сих пор "Газпром" не заплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.



Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.