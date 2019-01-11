Газовый конфликт России и Украины: Москва прибегла к шантажу

Россия требует, чтобы Украина отказалась от победы в международном арбитраже по контракту с "Газпромом" в обмен на продление контрактов на транзит газа через Украину. Также в Москве хотят, чтобы Киев платил за газ в шесть раз больше, чем он получает за транзит.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

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По его словам, "Газпром" официально заявляет, что решение арбитража нарушили баланс в отношениях между Москвой и Киевом, то есть, по убеждению росийской стороны, украинцам следует отказаться от победы в арбитраже.

Что это будет означать для Украины? Без победы в арбитраже по контракту на поставку газа и контракту за транзит сегодня мы бы должны были заплатить "Газпрому" более 73 миллиарда долларов по обязательствам "бери или плати" за 2012-2018 годы и около 4 миллиардов долларов за газ, поставленный в 2014-2015 годах. Мы должны покупать газ у "Газпрома" по цене выше, чем мы покупаем газ из Европы. При этом в 2019 году на основе "бери или плати" мы должны были заплатить за газ на 11 миллиардов долларов больше (или в 5,5 раза больше) за полученную транзитную выручку. И мы не могли бы требовать доплаты в 2,7 миллиарда долларов за транзит,

– пояснил Витренко.

Кроме того, подчеркивает он, Россия хочет, чтобы плата Украине за транзит была лишь относительно небольшой скидкой от платы за российский газ, который должна покупать Украина.

"То есть Украина должна платить России за газ в шесть раз больше, чем Украина получает за транзит. Деньги должны идти из Украины в Россию, а не наоборот. Это и является приемлемым" балансом в отношениях "для России, который они хотят восстановить", – добавил руководитель "Нафтогаза".

В то же время Витренко отметил, что в этом для России и есть суть заключенных контрактов на 2009 – 2019 год.

" В среднем Россия должна получать на 12 миллиардов долларов в год больше за газ, чем платить за транзит (без скидок на газ и уступок за "бери или плати", которые нужно отдельно просить у Путина в обмен на суверенитет Украины). Это почти 10 процентов украинского ВВП. Если бы мы не нарушили "этот баланс в отношениях", то сейчас бы в Украине было бы значительное падение ВВП, а не рост ", – констатировал он.

Напомним, в начале октября 2018 году в "Нафтогазе" сообщили, что они зачислили переплаты "Газпрома" за транзит российского газа в Европу в размере 9 миллионов долларов в качестве счета за погашение пени за невыполнение решения Стокгольмского арбитража.

Что известно о взаимоотношениях "Нафтогаза" с "Газпромом"? 28 февраля 2018-го Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из-за Стокгольмского арбитража.



Нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража по купле-продаже и транзитному контракту 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов по антимонопольным претензиям по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.



Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. И в Минюсте говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.



По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" избавиться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28-го февраля 2018 года. Но до сих пор "Газпром" не уплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.



Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.