Газовий конфлікт Росія та України: Москва вдалася до шантажу

Росія хоче, аби Україна відмовилася від перемоги в міжнародному арбітражі щодо контрактів із "Газпромом" в обмін на продовження контрактів на транзит газу через Україну. Також у Москві хочуть, що Київ платив за газ у шість разів більше, ніж він отримує за транзит.

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, "Газпром" офіційно заявляє, що рішення арбітражу порушили баланс у стосунках між Москвою та Києвом, тобто, на переконання російськоої сторони, українцям слід відмовитися від перемоги у арбітражі.

Що це буде означати для України? Без перемоги у арбітражі за контрактом на поставку газу та контрактом за транзит на сьогодні ми би мали сплатити "Газпрому" понад 73 мільярди доларів за зобов’язаннями "бери або плати" за 2012-2018 роки та біля 4 мільярдів доларів за газ, поставлений у 2014-2015 роках. Ми мали б купувати газ у "Газпрому" за ціною вищою, аніж ми купуємо газ з Європи. При цьому в 2019 році з урахуванням "бери або плати" ми мали би сплатити за газ на 11 мільярдів доларів більше (або у 5,5 разів більше) за отриману транзитну виручку. І ми не могли б вимагати доплати 2,7 мільяарда доларів за транзит,

– пояснив Вітренко.

Крім того, підкреслює він, Росія хоче, щоб плата Україні за транзит була лише відносно невеличкою знижкою від плати за російський газ, який має купувати Україна.

"Тобто Україна має платити Росії за газ у шість разів більше, ніж Україна отримує за транзит. Гроші мають йти з України в Росію, а не навпаки. Це і є прийнятним "балансом у стосунках" для Росії, який вони хочуть відновити", – додав керівник "Нафтогазу".

Водночас Вітренко зауважив, що в цьому для Росії є суть укладених контрактів на 2009 – 2019 рік.

"У середньому Росія мала отримувати на 12 мільярдів доларів у рік більше за газ, ніж платити за транзит (без знижок на газ і поступок за "бери або плати", які потрібно окремо просити у Путіна в обмін на суверенітет України). Це майже 10 відсотків українського ВВП. Якщо б ми не порушили "цей баланс у стосунках", то зараз би в Україні було б значне падіння ВВП, а не зростання", – констатував він.

Нагадаємо, на початку жовтня 2018 році у "Нафтогазі" сповістили, що вони зарахували переплати "Газпрому" за транзит російського газу до Європи у розмірі 9 мільйонів доларів як рахунок за погашення пені за невиконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Що відомо про взаємини "Нафтогазу" з "Газпромом"? 28 лютого 2018-ого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.



Нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту 2,56 мільярда доларів та більше ніж 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. В гривневому перерахунку сума складає понад 220 мільярдів.



Міністерство юстиції заявило, що вже реалізувало перші боргові стягнення. Розпочали ж з українських активів. Всього таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. Та в Мін'юсті говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.



За рішенням Стокгольмського арбітражу від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був зазначений як головний арбітр конфліктів та суперечок. Рішення цієї інстанції вступило в силу ще 28-го лютого 2018 року. Та до цього часу "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.



Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб не постачати газ іншим країнам в обхід України.