"Газпром" може не укласти жодного контракту з Україною до кінця 2019 року, – Коболєв

Переговори "Нафтогазу" з "Газпромом" зайшли у глухий кут. У 2019 році Росія може не підписати жодної угоди з Україною стосовно транспортування газу через українську ГТС.

Таке припущення висловив голова правління НАК "Нафтогаз-України" Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу".

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"Треба розуміти, що "Газпром" може в принципі не підписувати жодного контракту з українською стороною. Це означає, що наприкінці 2019 року "Газпром" може прийти до українського оператора ГТС, який на той момент має бути підготовлений до відокремлення, і просто замовити послуги. Це буде означати, що він буде сплачувати той самий тариф, який сплачують всі інші на загальних підставах. "Газпром" може, наприклад, забронювати обсяг транзиту газу, наприклад, на 2019 рік, або на півроку, або, наприклад, на місяць. Такий варіант також існує", – зазначив Коболєв.

На його думку, такі дії "Газпрому" можуть бути прямим наслідком вказівок керманича Кремля Володимира Путіна не підписувати контрактів з "Нафтогазом", поки в Україні не відбудуться вибори. Адже переговори наразі "відбуваються дуже мляво".

"Газпром" не бажає про щось домовлятися. Я думаю, вони виконують вказівку Путіна, що до кінця виборчого процесу в Україні він не бачить сенсу ні з ким нічого підписувати,

– додав Коболєв.

Також він запевнив, що введення воєнного стану в Україні не вплине на роботу української ГТС.

Про складні стосунки "Нафтогазу" із "Газпромом"28 лютого 2018-ого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.



Та менше з тим – нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту 2,56 мільярда доларів та більше ніж 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. В гривневому перерахунку сума складає понад 220 мільярдів.



Міністерство юстиції заявило, що вже реалізувало перші боргові стягнення. Розпочали ж з українських активів. Всього таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. Та в Мін'юсті говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.



За рішенням Стокгольмського арбітражу від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був зазначений як головний арбітр конфліктів та суперечок. Рішення цієї інстанції вступило в силу ще 28-го лютого 2018 року. Та до цього часу "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.



Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб не постачати газ іншим країнам в обхід України.