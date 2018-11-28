"Газпром" может не заключить ни одного контракта с Украиной до конца 2019 года, – Коболев

Переговоры "Нафтогаза" с "Газпромом" зашли в тупик. В 2019 году Россия может не подписать ни одного соглашения с Украиной о транспортировке газа через украинскую ГТС.

Такое предположение высказал председатель правления НАК "Нафтогаз-Украины" Андрей Коболев в эфире "5 канала".

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"Надо понимать, что "Газпром" может в принципе не подписывать никакого контракта с украинской стороной. Это означает, что в конце 2019 года "Газпром" может прийти к украинскому оператору ГТС, который на тот момент должен быть подготовлен к отделению, и просто заказать услуги. Это будет означать, что он будет платить тот же тариф, который платят все остальные на общих основаниях. "Газпром" может, например, забронировать объем транзита газа, например, на 2019 год, или на полгода, или, например, на месяц. Такой вариант также существует", – отметил Коболев.

По его мнению, такие действия "Газпрома" могут быть прямым следствием указаний руководителя Кремля Владимира Путина не подписывать контрактов с "Нафтогазом", пока в Украине не состоятся выборы. Ведь переговоры сейчас происходят очень вяло".

"Газпром" не желает о чем-то договариваться. Я думаю, они выполняют указание Путина, что до конца избирательного процесса в Украине он не видит смысла ни с кем ничего подписывать,

– добавил Коболев.

Также он заверил, что введение военного положения в Украине не повлияет на работу украинской ГТС.

Про сложные отношения "Нафтогазу" с "Газпромом"28 февраля 2018-го Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из-за Стокгольмского арбитража.



И тем не менее – нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража по купле-продаже и транзитному контракту 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов по антимонопольным претензиям по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.



Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. И в Минюсте говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.



По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" избавиться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28-го февраля 2018 года. Но до сих пор "Газпром" не уплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.



Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.