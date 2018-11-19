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      Путин и Эрдоган открыли первую нитку "Турецкого потока": чем это грозит Украине

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      Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
      Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото из открытых источников

      В понедельник, 19 ноября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган запустили первую нитку газопровода "Турецкий поток".

      По ней российский газ будет напрямую поставляться в Турцию, пишет "РБК".

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      Эрдоган заявил, что "с геополитической точки зрения проект имеет историческую значимость". Следовательно, надеется, что в 2019 году газопровод уже заработает. Сейчас завершают строительство только части системы, которая пролегает под Черным морем. Вторую нитку газопровода – наземную – должны еще достроить.

      Общая мощность "Турецкого потока" составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

      Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

      Что такое "Турецкий поток"?Газопровод заменил другой проект – "Южный поток" мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год. Россия отказалась от последнего в 2014 году, потому что из проекта вышла Болгария. Убытки "Газпрома" составили несколько сотен миллионов евро.

      Через первую нитку "Турецкого потока" будут поставлять газ в Турцию, через вторую – к странам Южной и Юго-Восточной Европы. С маршрутом еще не определились, но сейчас рассматривают два варианта: или через Болгарию в Сербию и Венгрию, или через Грецию в Южную Италию.

      Сейчас газ в Турцию Россия частично поставляет через "Голубой поток" (16 миллиардов кубометров газа в год). Остальное идет по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию.

      Ранее, от проекта "Турецкий поток" отказался Евросоюз.

      Теги: Новости политики Газпром Реджеп Эрдоган Владимир Путин Новости Турции Новости России
      Источник: 24 Канал
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