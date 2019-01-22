09:15
22 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, 21 января
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, 21 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Еврокомиссия предложила Украине длительный контракт по транзиту газа

      139 Читати новину українською
      Украинская ГТС
      Украинская ГТС / Фото из открытых источников

      Еврокомиссия предложила Украине заключить договор по использованию ее газотранспортной системы на минимум следующие десять лет.

      Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

      Читайте также: На каких условиях Украина может подписать новые газовые соглашения с Россией?

      По мнению вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича, договор на транзит российского газа могут заключить после 2019 года.

      Согласно предложению Еврокомиссии, новый контракт на транзит газа должен быть долговременным – на 10 или более лет и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией,
      – прокомментировали в "Нафтогазе".

      Отмечается, что Еврокомиссия хотела бы сохранить объемы транзита российского газа через украинскую ГТС.

      Что известно о сложных отношениях "Нафтогаза" с "Газпромом"?
      28 февраля 2018-ого Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.
      И тем не менее – нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража по купле-продаже и транзитному контракту 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов по антимонопольным претензиям по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.
      Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. И в Минюсте говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.
      По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" избавиться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28-го февраля 2018 года. Но до сих пор "Газпром" не уплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.
      Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.

      Теги: Новости Украины Евросоюз Газ Газпром Нафтогаз
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День Соборности: как украинские земли объединились в одно государство
      сегодня , 09:01 День Соборности: как украинские земли объединились в одно государство
      Євгенія Мазур 39
      В Украине сломана вся политическая система, – эксперт
      сегодня , 08:40 В Украине сломана вся политическая система, – эксперт
      Наталя Ромашова 128
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      21 января , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      21 января , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 1037
      # 10yearschallenge: как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет
      21 января , 21:30 # 10yearschallenge: как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет
      Юлія Гілей 256
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В "Айдаре" заявили, что возмущены действиями своих бойцов
       22 декабря 2014 , 21:25 3
      Государство выступает адвокатом одного конкретно взятого человека, – эксперт о блокаде
       17 марта 2017 , 07:02
      Парковка в аэропорту Борисполь будет стоить 400 гривен за сутки
       27 августа 2018 , 19:00
      "С таким судейством мы пойдем не в Европу, а в другое место": Палкин прокомментировал арбитраж в матче с Зарей
       8 октября 2018 , 08:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук