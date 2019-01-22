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      Чому Росія затягує газові переговори з Україною: Клімкін назвав прчиину

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      Росія затягує газові переговори з Україною
      Росія затягує газові переговори з Україною / Фото з відкритих джерел

      Російська сторона затягує час у тристоронніх переговорах з транзиту газу через територію України, бо очікує зміну політичної ситуації в нашій країні після президентських виборів, які пройдуть у березні.

      Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, підбиваючи підсумки тристоронньої зустрічі Україна-ЄС-РФ щодо газових питань в Брюсселі.

      Читайте також: На яких умовах Україна може підписати нові газові угоди з Росією?

      Основний фон тристоронніх газових консультацій: Росія затягує час і очікує політичних змін в Україні. Хочуть наступного разу говорити аж у травні. А ми там часом продовжимо з Європейською комісією спільну роботу,
      – зазначив дипломат.

      За його словами, росія під час газових консультацій у Брюсселі виступала за продовження чинних контрактів, адже зараз її все влаштовує.

      "Росія як завжди не хоче визнавати нову реальність. Наше законодавство – європейське. Нові газові контракти мають базуватися на європейських правилах", – наголосив Клімкін.

       

      Нагадаємо, за підсумками тристоронньої зустрічі щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу, стало відомим, що "Газпром" запропонував продовжити чинні контракти з НАК "Нафтогаз України" навіть без проведення будь-яких консультацій. Крім того, Україна від Європейської комісії отримала пропозицію про можливі обсяги та терміни контракту на транзит газу після 2019 року: найближчим часом має відбутися обговорення цього питання.

      Що відомо про складні стосунки "Нафтогазу" із "Газпромом"?28 лютого 2018-ого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

      Та менше з тим – нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту 2,56 мільярда доларів та більше ніж 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. В гривневому перерахунку сума складає понад 220 мільярдів.

      Міністерство юстиції заявило, що вже реалізувало перші боргові стягнення. Розпочали ж з українських активів. Всього таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. Та в Мін'юсті говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.

      За рішенням Стокгольмського арбітражу від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був зазначений як головний арбітр конфліктів та суперечок. Рішення цієї інстанції вступило в силу ще 28-го лютого 2018 року. Та до цього часу "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.

      Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб постачати газ іншим країнам в обхід України.

      Теги: Новини України Газ Газовий конфлікт Європейська комісія Новини Росії Україна – Росія Павло Клімкін МЗС України
      Джерело: 24 канал
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