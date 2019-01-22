Почему Россия затягивает газовые переговоры с Украиной: Климкин назвал прчиину

Российская сторона затягивает время в трехсторонних переговорах по транзиту газа через территорию Украины, потому что ожидает изменения политической ситуации в нашей стране после президентских выборов, которые пройдут в марте.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подводя итоги трехсторонней встречи Украина-ЕС-РФ по газовым вопросам в Брюсселе.

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Основной фон трехсторонних газовых консультаций: Россия затягивает время и ждет политических перемен в Украине. Хотят в следующий раз говорить аж в мае. А мы тем временем продолжим с Европейской комиссией совместную работу,

– отметил дипломат.

По его словам, россия в ходе газовых консультаций в Брюсселе выступала за продление действующих контрактов, ведь сейчас ее все устраивает.

"Россия как всегда не хочет признавать новую реальность. Наше законодательство – европейское. Новые газовые контракты должны базироваться на европейских правилах", – подчеркнул Климкин.

Основний фон тристоронніх газових консультацій: Росія затягує час і очікує політичних змін в Україні. Хочуть наступного разу говорити аж у травні. А ми там часом продовжимо з ЄК спільну роботу. Дякуємо нашим друзям за єдину і консолідовану позицію — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 січня 2019 р.

Напомним, по итогам трехсторонней встречи по газовым вопросам при участии представителей Украины, России и Европейского Союза, стало известно, что "Газпром" предложил продлить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины" даже без проведения каких-либо консультаций. Кроме того, Украина от Европейской комиссии получила предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года: в ближайшее время должно состояться обсуждение этого вопроса.

Что известно о сложных отношениях "Нафтогаза" с "Газпромом"?

28 февраля 2018-го Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.



И тем не менее – нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража по купле-продаже и транзитному контракту 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов по антимонопольным претензиям по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.



Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. И в Минюсте говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.



По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" избавиться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28-го февраля 2018 года. Но до сих пор "Газпром" не уплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.



Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.