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      Какие контракты на транзит газа в Европу выгодны Украине

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      В Брюсселе состоялись переговоры относительно условий газовых соглашений
      В Брюсселе состоялись переговоры относительно условий газовых соглашений / Фото из открытых источников

      Трехсторонние переговоры между "Нафтогазом", "Газпромом" и Еврокомиссией должны привести к заключению долгосрочных соглашений относительно определенного объема транзита газа через Украину в Европу. В лучшем случае – среднесрочных на 3-5 лет, чтобы сохранить украинскую ГТС.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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      Как отмечает эксперт, проблема в том, что Украина хочет, чтобы Россия предложила долгосрочную конкурентную цену на транзит газа в Европу. "Нафтогаз" даже прописал тарифную сетку, согласно которой цена на транзит выше, чем указанная в соглашениях, которые были подписаны в 2009 году. Но "Газпром" ее не признал, ссылаясь на те же газовые контракты. "Нафтогаз" обещает отсудить 12 миллиардов долларов у "Газпрома", но в этой части иска Стокгольм уже отказал.

      Для Украины критически важно прокачивать через ГТС определенный объем газа ежегодно – не менее 30 миллиардов кубометров. В то же время проект строительства газопровода "Северный поток-2" может оставить нашу трубу вообще без газа. Украину беспокоит, что газ у нас потребляется круглый год. А пиковое потребление в Европе – зимой. И поддерживать ГТС – себе в убыток,
      – говорит Андрей Вигиринский.

      Читайте также: Еврокомиссия предложила Украине долгосрочный контракт относительно транзита газа

      По его словам, Украина не может пойти на прямые переговоры с Россией и предлагает трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и "Газпромом". Но доходит до того, что ГТС может просто остаться в земле.

      "Газпром" не хочет долгосрочного контракта на транзит. Там говорят: Польша, Словакия, Венгрия сделают заявку на определенное количество газа, Россия протранспортирует этот объем в короткие сроки. А постоянный контракт не нужен. Рыночные правила. Украина может отказаться. Но тогда обидится Европа. И что делать с трубой? Кроме России, газ никто не будет прокачивать. Альтернативного источника нет. Потери составят 3 миллиарда долларов ежегодно,
      – подчеркивает Вигиринский.

      С другой стороны, замечает Андрей Вигиринский, у" Газпрома " достаточно времени, чтобы найти другие пути доставки газа в Европу. Поэтому на определенные компромиссы Украине придется пойти.

      Напомним, по итогам трехсторонней встречи по газовым вопросам при участии представителей Украины, России и Европейского Союза, стало известно, что "Газпром" предложил продлить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины" даже без проведения каких-либо консультаций. Кроме того, Украина от Европейской комиссии получила предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года: в ближайшее время должно состояться обсуждение этого вопроса. В то же время, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Россия затягивает переговоры.

      Что известно о сложных отношениях "Нафтогаза" с "Газпромом"? 28 февраля 2018-го Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей: это 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража относительно купли-продажи и транзитного контракта и более 6 миллиардов долларов по решению украинских судебных инстанций относительно антимонопольных претензий. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.

      Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. В Минюсте говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.

      По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" избавиться не удастся. Так как в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28 февраля 2018 года.

      До сих пор "Газпром" не уплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Нафтогаз Северный поток-2 Газовый конфликт Газпром ГТС
      Источник: 24 канал
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