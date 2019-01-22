Новые газовые соглашения с Россией: как не попасть опять в ловушку Кремля?

В 2019 году заканчивается действие скандальных газовых контрактов между Украиной и Россией, подписанных Юлией Тимошенко и Путиным в 2009 году. Украина в последние годы перестала закупать российский газ. Но есть важный вопрос транзита через Украину газа в Европу.

Нужно ли подписывать новые контракты с Россией и на каких условиях, – далее в материале 24 канала.

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"Бери или плати"

В январе 2009 года после длительных переговоров Путин и Юлия Тимошенко заключили 10-летние контракты на поставки российского газа в Украину и его транзит через украинскую территорию по формуле "бери или плати". Этот пункт предусматривал штрафы для украинской стороны в случае недобора российского газа, указанного в контракте.

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Согласно соглашениям, Украина обязалась ежегодно закупать 50 миллиардов кубометров газа, хотя на самом деле мы не нуждались в таком количестве. Цена газа была самой высокой в Европе – 232 доллара за кубометр. По подсчетам "Нафтогаза" схема, по которой мы покупали газ у россиян с 2009-го года, нанесла ущерб украинской экономике на сумму свыше 32 миллиардов долларов.



Юлия Тимошенко подписала с Путним кабальные газовые соглашения на десять лет

После Революции достоинства Украина постепенно начала отказываться от российского газа, закупая его в Европе. По словам политолога Александра Леонова, больше тысячи дней мы не закупаем российский газ. Кроме того, в 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В то же время "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

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Нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей – по купле-продаже и транзитному контракту 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов по антимонопольным претензиям по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов. Впрочем, взыскать эти деньги пока не удалось.

Украинская газотранспортная система – политический заложник России

На первый взгляд, Украина соскочила с российской газовой иглы. Как отмечает Леонов, в 2018 году Украина в целом закупила 10 миллиардов газа. И при подписании новых соглашений с Газпромом можно выставить условие – не более 5 миллиардов кубометров российского газа.

Потеря украинского рынка больно ударила по "Газпрому". Мы показали, что энергетическое оружие уже не действует. Но Россия хочет, чтобы мы много газа закупали, поскольку Европа стала меньше покупать,

– рассказывает Александр Леонов.

Проблема в украинской ГТС, через которую Россия поставляет газ в Европу. Как отмечает эксперт Андрей Вигиринский, Украина хочет, чтобы Россия предложила конкурентную долгосрочную цену на транзит газа в Европу. "Нафтогаз" даже прописал тарифную сетку, согласно которой цена на транзит выше, чем указанная в нынешних соглашениях. Но "Газпром" ее не признал, ссылаясь на те же газовые контракты. "Нафтогаз" обещает отсудить 12 миллиардов долларов у "Газпрома", но в этой части иска Стокгольм уже отказал.



Украинская газовая труба – разменная монета для политического давления России на Киев и Европу

Для Украины критически важно прокачивать через ГТС определенный объем газа ежегодно – не менее 30 миллиардов кубометров. В то же время Россия вместе с Германией запустили проект газопровода "Северный поток-2", плюс "Турецкий поток", которые могут оставить нашу трубу вообще без газа. Украину, говорит Вигиринский, беспокоит, что газ у нас потребляется круглый год. А пиковое потребление в Европе – зимой. И поддерживать ГТС приходится себе в убыток.

Украина предлагает трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и "Газпромом". Но доходит до того, что ГТС может просто остаться в земле. "Газпром" не хочет долгосрочного контракта на транзит. Там говорят: Польша, Словакия, Венгрия сделают заявку на определенное количество газа, Россия протранспортирует этот объем в короткие сроки. А постоянный контракт не нужен. Рыночные правила. Украина может отказаться. Но тогда обидится Европа. И что делать с трубой? Кроме России, газ никто не будет прокачивать. Альтернативного источника нет. Потери составят 3 миллиарда долларов ежегодно,

– подчеркивает Вигиринский.

Россия будет затягивать подписание контрактов и шантажировать Европу

По убеждению специалистов, Россия будет максимально затягивать подписание контрактов и ждать результатов президентских и парламентских выборов в Украине.

России важно подписать с нами газовый контракт, чтобы зацепиться за украинский рынок. В Москве хотят, чтобы мы покупали определенный объем газа, а Россия при этом обеспечит транзит газа через Украину в Европу. Но этот вопрос привязан к выборам в Украине. В России есть иррациональные ожидания, что в Украине сменится власть, и Москва все решит на своих условиях,

– замечает Александр Леонов.

Политолог отмечает: Россия хочет привязать контракты к решениям Стокгольмского арбитража, чтобы Украина отказалась от своих претензий. Первые трехсторонние переговоры с Еврокомиссией Россия уже сорвала.

Кроме того, Россия будет проталкивать "Северный поток-2", акцентируя внимание на том, что в Украине непонятные политические волны из-за выборов, и без соглашения в Москве ничего не могут гарантировать Европе.

Есть нюанс в пользу Украины. "Газпрому" транспортировать газ в Европу надо сейчас, а "Северный поток-2" еще надо построить. Россия может стать в позу и сказать: не поставляем газ без контракта. Но, чтобы поставлять газ в Европу, надо его постоянно гнать. В 2009 году Россия уже практически была на грани. "Газпрому" нужно было либо сжигать свой газ прямо на месторождениях, либо поставлять. Украине надо было еще немного подождать, и Россия была бы более сговорчивой. Но Юлия Тимошенко капитулировала,

– считает Леонов.

Однако, по его мнению, Россия может прибегнуть к шантажу Европы, чтобы заставить Еврокомиссию давить на Украину с целью подписания соглашения о транзите, угрожая, что в противном случае может сорваться транзит газа в Европу. Россия начнет выставлять претензии, чтобы мы подписали выгодный Кремлю контракт на транзит, и привязать к этому обязательства Украины покупать газ.

Сейчас Еврокомиссия предложила Украине заключить договор об использовании ее газотранспортной системы на минимум следующие десять лет. По мнению вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича, договор на транзит российского газа могут заключить после 2019 года. Еврокомиссия хочет сохранить объемы транзита российского газа через украинскую ГТС.

А глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уверяет, что после трехсторонней встречи в Брюсселе 21 января Украина получила предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года. Но официального заявления "Газпрома" пока нет. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признает, что Россия затягивает переговоры.



Путин, в первую очередь, будет давить на Германию, которая заинтересована в "Северном потоке-2"

С другой стороны, по словам Андрея Вигиринского, у "Газпрома" достаточно времени, чтобы найти другие пути доставки газа в Европу. Поэтому, как считают эксперты, на определенные компромиссы Украине придется пойти.

Формула "бери или плати" отменена в Стокгольмском арбитраже. Уже не будет обязательств покупать 50 миллиардов кубометров газа ежегодно. В среднем – до 5 миллиардов. Для России это не слишком большой выигрыш. Но пропагандистский момент будет, что нас заставили покупать газ. На внутренней арене РФ можно будет говорить об определенной моральной сатисфакции. Впрочем, чтобы украинская ГТС функционировала, нужно прокачивать ежегодно не менее 30-40 миллиардов кубометров газа. Поэтому стоит пойти на определенные уступки. Это не измена. Мы показали, что энергетическое оружие уже не действует, –

подчеркивает Александр Леонов.