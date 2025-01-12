Выводы аналитиков из отчета ISW публикует 24 Канал. Обновленные карты с изменениями за 11 января 2025 года также к вашему вниманию.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 12 января

Украинские силы продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры за 10 января показывают, что это произошло в северных Погребках к северо-западу от Суджи.

области. Геолокационные кадры за 10 января показывают, что это произошло в северных к северо-западу от Суджи. Российские войска 11 января продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, на Купянском, Лиманском и до Боровой. Но подтвержденных продвижений не совершили.

Боевые действия в Украине и России за 9 января / Карты ISW

Россияне осуществили наземные атаки вблизи Григорьевки и Белогоровки к северо-востоку от Северска 10 и 11 января, но не продвинулись. Так же и в Часовом Яру, и на Торецком и Покровском направлениях.

10 и 11 января, но не продвинулись. Так же и в Часовом Яру, и на Торецком и направлениях. Вблизи Курахово и Великой Новоселки, а также на Днепровском направлении наступления оккупантов продолжались, но они не продвигались. Об атаках на западе Запорожской области информации не было.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны заметил, что российские войска атаковали, но нигде не продвинулись, а ВСУ имели успехи в Курской области.