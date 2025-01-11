Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW. Аналитики отмечают, что требования Владимира Путина фактически приравниваются к полной капитуляции Украины.

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Почему переговоры на условиях Путина лишены смысла

Кремль заявил о готовности к переговорам с Трампом без всяких "предварительных условий", одновременно подчеркнув неизменность своей переговорной позиции.

10 января спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа о возможности организации встречи с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что Путин готов к диалогу с международными лидерами, и для этого "никаких условий не нужно".

В то же время Песков подчеркнул, что позиция Кремля по Украине остается неизменной. Он напомнил о требованиях, которые Путин высказал в июне 2024 года и повторил во время "Прямой линии" 19 декабря.

В июне 2024 Путин потребовал от Украины смены действующего президента Владимира Зеленского и правительства под видом "денацификации", демилитаризацию страны, а также передачу России территорий на востоке и юге Украины, включая регионы, которые сейчас не находятся под российской оккупацией. Эти требования фактически означают полную капитуляцию Украины.

Аналитики отметили, что никакие переговоры не способны привести к устойчивому миру, пока Путин настаивает на своих условиях, несмотря на "готовность" Кремля к переговорам с лидерами Запада.