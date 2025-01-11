Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW. Аналітики зазначають, що вимоги Владіміра Путіна фактично прирівнюються до повної капітуляції України.

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Чому переговори на умовах Путіна позбавлені сенсу

Кремль заявив про готовність до переговорів із Трампом без жодних "попередніх умов", водночас підкресливши незмінність своєї переговорної позиції.

10 січня речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву Трампа про можливість організації зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, зазначивши, що Путін готовий до діалогу з міжнародними лідерами, і для цього "жодних умов не потрібно".

Водночас Пєсков наголосив, що позиція Кремля щодо України залишається незмінною. Він нагадав про вимоги, які Путін висловив у червні 2024 року та повторив під час "Прямої лінії" 19 грудня.

У червні 2024 Путін зажадав від України зміни чинного президента Володимира Зеленського та уряду під виглядом "денацифікації", демілітаризацію країни, а також передачу Росії територій на сході та півдні України, включно з регіонами, які нині не перебувають під російською окупацією. Ці вимоги фактично означають повну капітуляцію України.

Аналітики наголосили, що жодні перемовини не здатні призвести до сталого миру, поки Путін наполягає на своїх умовах, попри "готовність" Кремля до переговорів з лідерами Заходу.