Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для встречи Трампа и Путина необходимо лишь "взаимное желание лидеров".

Смотрите также Премьер-министр Дании хочет поговорить с Трампом относительно его заявлений о Гренландии

Как в Кремле отреагировали на желание Трампа встретиться с Путиным

Дмитрий Песков сообщил, что Россия положительно воспринимает заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении решать "проблемы" через диалог.

По его словам, конкретика относительно возможных встреч и контактов между лидерами США и России станет возможна только после инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января.

Предварительные условия для диалога не нужны, нужно взаимное желание лидеров,

– подчеркнул Песков.

Напомним, что 9 января Дональд Трамп заявил, что идет подготовка к его встрече с Владимиром Путиным. В то же время он не называл никаких сроков, когда она может состояться.