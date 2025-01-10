Соответствующее заявление Трампа цитирует Reuters, пишет 24 Канал. Политик сказал 9 января, что его встреча с президентом России готовится, но не назвал никаких сроков.

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Что известно о заявлении Трампа относительно его встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом на свой второй срок 20 января 2025 года – тогда состоится инаугурация. Победа республиканца Трампа над демократами породила в мире надежду на дипломатическое урегулирование войны, которую начала агрессивная Россия против Украины.

Положить конец полномасштабному вторжению армии Владимира Путина в Украину, которое началось в феврале 2022 года, вряд ли возможно без предварительной подготовки. В то же время Киев обеспокоен, что быстрое соглашение может стоить слишком много для Украины. Тем более что советники Трампа ранее уже озвучивали предложения, которые фактически будут означать передачу значительной части Украины России.

На фоне всего этого 9 января прозвучало заявление Дональда Трампа.

Он хочет встретиться, и мы это устраиваем. Президент Путин хочет встретиться. Он сказал это даже публично, и мы должны покончить с этой войной,

– сказал Трамп в выступлении перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго.

Обратим внимание, что с начала российского полномасштабного вторжения Соединенные Штаты Америки под руководством президента-демократа Джо Байдена постоянно поддерживали Украину. Это, в частности, вылилось в более 175 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов пошли на военную помощь. Однако сейчас нет уверенности, что помощь будет поступать такими же объемами при Дональде Трампе, и будет ли вообще.

Между тем в Кремле говорят, что Путин будет приветствовать желание Трампа по контактам, но пока официальных запросов не было. Тем более там считают целесообразным дождаться инаугурации Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский, судя по его недавним заявлениям, убежден, что Дональд Трамп может оказать решающее влияние на завершение войны и помочь остановить Путина.