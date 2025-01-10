Відповідну заяву Трампа цитує Reuters, пише 24 Канал. Політик сказав 9 січня, що його зустріч із президентом Росії готується, але не назвав жодних термінів.

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Що відомо про заяву Трампа щодо його зустрічі з Путіним

Обраний президент США Дональд Трамп повернеться до Білого дому на свій другий термін 20 січня 2025 року – тоді відбудеться інавгурація. Перемога республіканця Трампа над демократами породила у світі надію на дипломатичне врегулювання війни, яку розпочала агресивна Росія проти України.

Покласти край повномасштабному вторгненню армії Владіміра Путіна в Україну, яке розпочалося в лютому 2022 року, навряд чи можливо без попередньої підготовки. Водночас Київ стурбований, що швидка угода може коштувати надто багато для України. Тим більше що радники Трампа раніше вже озвучували пропозиції, які фактично означатимуть передачу значної частини України до Росії.

На тлі всього цього 9 січня прозвучала заява Дональда Трампа.

Він хоче зустрітися, і ми це влаштовуємо. Президент Путін хоче зустрітися. Він сказав це навіть публічно, і ми повинні покінчити з цією війною,

– сказав Трамп у виступі перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго.

Звернімо увагу, що від початку російського повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки під керівництвом президента-демократа Джо Байдена постійно підтримували Україну. Це, зокрема, вилилося у понад 175 мільярдів доларів, з яких 60 мільярдів пішли на військову допомогу. Однак зараз немає впевненості, що допомога буде надходити такими ж обсягами за Дональда Трампа, ба чи й узагалі буде.

Тим часом у Кремлі кажуть, що Путін вітатиме бажання Трампа щодо контактів, але поки що офіційних запитів не було. Тим більше там вважають за доцільне дочекатися інавгурації Трампа.

Президент України Володимир Зеленський, судячи з його нещодавніх заяв, переконаний, що Дональд Трамп може вчинити вирішальний уплив на завершення війни та допомогти зупинити Путіна.