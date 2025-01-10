Многие западные СМИ заявляют, что после прекращения транзита российского газа через Украину Россия может решиться атаковать еще и газотранспортную систему. Это, в свою очередь, может спровоцировать технические проблемы с отоплением по стране.

В то же время энергетические эксперты рассказывают, что за 3 года полномасштабной войны Россия уже атаковала ГТС Украины. Однако целесообразность таких ударов остается под сомнением, ведь трубопроводы газа расположены глубоко под землей, а строительство системы спроектировано на случай ядерной войны.

24 Канал узнавал, будет ли Россия атаковать газотранспортную систему уже после прекращения газового транзита, насколько Украине было выгодно транзитировать российский газ в Европу и что теперь будет с ГТС.

Может ли Россия атаковать ГТС Украины после прекращения транзита

По словам Владимира Омельченко, которыми он поделился с 24 Каналом, Россия, несмотря на то, что транспортировала газ по территориям Украины, все же атаковала газотранспортную систему. Диверсии были даже в 2014 – 2015 годах.

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Напоминаем! 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. В Минэнерго добавили, что это было нужно из соображений национальной безопасности.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Уже во время широкомасштабной войны Россия атаковала ГТС Украины десятки раз. И прежде всего они концентрировали свое внимание на подземных газовых хранилищах, которые являются основой газотранспортной системы. Однако россияне не могут атаковать линейную часть системы из-за того, что производство ГТС проектировалось на случай ядерной войны.

Разделяет мнение Омельченко и энергетический эксперт Святослав Павлюк, который во время разговора с 24 Каналом рассказал, что прекращение транзита газа через Украину не влияет на то, будет ли Россия атаковать украинскую газотранспортную систему или нет.

Однако Павлюк замечает, что не стоит считать, что если российские ракеты и так били по газотранспортной системе, то бояться нечего. По словам эксперта, все всегда зависит, куда именно прилетит.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные Города Украины У нас немало мест с компрессорными установками, где их устанавливают для работы коммунальных предприятий, поддержки теплоснабжения. Эти установки "завязаны" на газ.

Когда в энергосистеме после атак россиян появился дефицит электроэнергии, то Украина начала больше использовать газ. Именно поэтому поражение таких станций влечет за собой последствия.

Однако в большинстве случаев ремонтировать компрессорные установки, или газопроводную систему гораздо проще, чем электрическую:

Во-первых, оборудование для этого стандартное – что в Украине, то в странах Европы.

оборудование для этого стандартное – что в Украине, то в странах Европы. Во-вторых, его легче привезти из-за границы.

Почему бить по украинской ГТС нет смысла

Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Пендзин, смысла попадать в трубы под землей просто нет. Это работает так же как и с газохранилищем.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба В реальной действительности имеет смысл попадание в компрессоры, которые обеспечивают давление по трубам газовой системы. В то же время входной компрессор расположен в российском городе Суджа, что сейчас под контролем украинских Вооруженных Сил. Сейчас Россия и обстреливает его.

Все возможные массовые атаки на газотранспортную систему Украины – это то же, что стрелять в землю, ведь это не объекты, которые находятся на поверхности.

Особенна ли газотранспортная система Украины Это одна из крупнейших в мире газотранспортных систем (ГТС). До 1 января 2025 года она выполняла функцию транзита природного газа в страны Западной и Центральной Европы.

Какие средства получала Украина и Россия в результате контракта

Сколько зарабатывала Украина

По словам Пендзина, Украина получала где-то 800 миллионов долларов в год за транзит российского газа. И это с учетом транзита в размере 15 миллиардов метров кубических.

Тогда, когда подписывался контракт, россияне брали на себя обязательства транзитировать 35 миллиардов метров кубических. И это должно было давать Украине примерно до 2 миллиардов долларов в год,

– говорит экономист.

В то же время как объясняет Святослав Павлюк, в целом около 6 миллиардов долларов получила Украина за транзит российского газа за годы контракта.

Из этих средств, которые Украина потенциально зарабатывала, часть средств тратилась на технологический газ, другая часть на различные расходы, еще другая на поддержку систем и тому подобное. В итоге зарабатывала Украина не так уж и много,

– говорит эксперт Павлюк.

Консалтинговой компании ExPro сообщила о том, что российский "Газпром" перечислил в пользу украинской НАК "Нафтогаз Украины" около 6,2 миллиарда долларов за услуги транзита в рамках 5-летнего контракта. То есть ежегодно чуть больше, чем один миллиард долларов.

за услуги транзита в рамках 5-летнего контракта. То есть ежегодно чуть больше, чем один миллиард долларов. А по данным Financial Times, ежегодно Украина зарабатывала на транзите около одного миллиарда долларов.

Сколько потеряет Россия

По последним данным, передает Павлюк, Россия могла зарабатывать ежегодно где-то 6 миллиардов долларов через продажу газа в Европу. Такую же цифру назвал Олег Пендзин.

Однако здесь больший позитив даже не в том, сколько потеряла Россия из-за Украины, а в том, что теперь газопроводного газа из России больше не будет в Европе,

– объясняет Святослав Павлюк.

Кстати! Как сообщают в Reuters, если Украина теряет около 1 миллиарда долларов из-за прекращения транзита ежегодно, то Россия теряет около 5 миллиардов долларов от продажи газа.

Пендзин добавляет, что по сравнению с тем, что зарабатывала Украина, Россия потеряла в результате прекращения контракта по транзиту газа существеннее.

И здесь скорее вопрос не в том, сколько получала Украина, а в том, сколько зарабатывала Россия, чтобы потом финансировать войну,

– говорит господин Олег.

Заметьте! Вопрос о продаже Россией сжиженного газа (LPG) в Европу, говорит Святослав Павлюк, до сих пор остается, ведь его поставки существенно выросли за последний год по сравнению с предыдущими.

Как будет использовать теперь Украина свою ГТС

Олег Пендзин отмечает, что газотранспортная система важна для Украины прежде всего потому, что благодаря ей будет обеспечиваться поставка газа в восточную часть страны.

Дело в том, что газоснабжение в Украину происходит через магистральный газопровод, который обеспечивает давление. От этого магистрального газопровода по всей территории Украины, как ветви от дерева, есть еще немало локальных газопроводов через газораспределительные станции,

– объясняет Пендзин.

Если же в магистральном газопроводе давления не будет, то Украина должна осуществить реверс газа с запада страны на восток, ведь в противном случае, как появится газ в трубах в Николаеве или Днепре.

Единственным способом в этой ситуации является поддержание газотранспортной сети в режиме реального реверса. Однако у меня есть переживания, как технологически потом восстановить российский транзит. Это будут чрезвычайно большие расходы,

– заключает Олег Пендзин.

Зато Святослав Павлюк говорит, что какая-то часть, скорее всего, будет использоваться для внутренних перебросок газа, то есть из газового месторождения в газохранилище. Однако большая часть все-таки станет не нужной, ведь это в целом окончание эпохи.

Может ли Украина сделать исключение по газу для Приднестровья

Владимир Омельченко против того, чтобы Украина возобновляла поставки газа для региона Приднестровья. Прежде всего потому, что это непризнанная пророссийская республика, где размещены российские военные базы.

Конечно, что Украина могла бы помочь непосредственно Молдове, как стране, в поставках части угля. В то же время Молдова бы в таком случае решала, как распорядиться этим. Кроме того, Украина уже поставляет электроэнергию и транзитирует газ из Румынии в Молдову,

– объясняет Омельченко.

По словам Святослава Павлюка, Украина и вряд ли согласится на то, чтобы возобновить поставки российского газа в непризнанный регион Приднестровья. То есть сейчас политические реалии таковы, что власти региона просто вынуждены брать газ в Молдове, то есть в реверсном режиме из Евросоюза.

Приднестровье несколько лет бесплатно брало газ из России, при том что сама Россия выставила счет за поставки ресурса Молдове. Сейчас страна не признает выставленного счета за использованный газ,

– объясняет эксперт Павлюк.

По словам временно исполняющего обязанности руководителя компании "Молдовагаз" Вадима Чебана в комментарии IPN, Молдова уже предлагала Приднестровью помощь с закупкой газа. Однако сепаратистские власти региона не воспользовались этим предложением.

Павлюк объясняет такую реакцию тем, что Приднестровью в таком случае придется покупать газ. А это существенная разница по сравнению с тем, что было раньше.

Кроме того, Вадим Чебан напомнил изданию NewsMaker, что с декабря 2022 года Молдова не использовала российский газ, который поставляли в непризнанный регион.

Молдова должна была получать газ из России до конца октября 2026 года по контракту, но еще с осени 2022 года "Газпром" ограничил поставки газа.

То есть весь российский газ с конца 2022 года отправляли только в Приднестровье, где его используют для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

На сегодня жители Приднестровья остались не только без отопления и газа, но и без электроснабжения, которое включают только на несколько часов в сутки.

Справочно. Из-за Приднестровского конфликта с 1992 года регион Приднестровья контролируется самопровозглашенной непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, формирование которой не обошлось без "руки" России. Молдова считает Приднестровье своей территорией.