Росія знову диктує свої умови для транзиту газу через Україну

У Росії знову зробили заяву щодо продовження транспортування газу через територію України після 2019 року. Цього разу там кажуть, що умови мають бути "конкурентними".

Міністр енергетики Росії Олександр Новак також звинуватив Україну у нібито невиконанні зобов’язань перед Єврокомісією, пишуть російські ЗМІ.

Читайте також: Яку загрозу несе зупинка транзиту газу РФ територією України

24 канал писав, що НАК "Нафтогаз України" відповів на зухвалі заяви Москви про "лише їхні правила". У "Нафтогазі" вважають неприйнятними озвучені Російською Федерацією умови укладення контракту на транзит газу тільки на умовах Москви.

Цього разу російський міністр заговорив про "конкурентність". При цьому він наголосив, що "не додають оптимізму" заяви про готовність "виставляти все нові і нові штрафи" з боку України.



Він також наголосив, що українській і російській сторонам необхідно вирішити судові спори.

Зазначимо, представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії у Страсбурзі дали "зелене світло" для "Північного потоку-2" – погодили проект поправок до газової директиви ЄС. Відповідно до них, усі рішення щодо німецько-російського проекту буде приймати Берлін. Це не стосується лише тієї частини, що пролягає у територіальних водах Німеччини.

У чому суть конфілкту між "Нафтогазом" із "Газпромом"?28 лютого 2018-ого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.



Та менше з тим – нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту 2,56 мільярда доларів та більше ніж 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. В гривневому перерахунку сума складає понад 220 мільярдів.



Міністерство юстиції заявило, що вже реалізувало перші боргові стягнення. Розпочали ж з українських активів. Всього таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. Та в Мін'юсті говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.



За рішенням Стокгольмського арбітражу від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був зазначений як головний арбітр конфліктів та суперечок. Рішення цієї інстанції вступило в силу ще 28-го лютого 2018 року. Та до цього часу "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.



Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб постачати газ іншим країнам в обхід України.