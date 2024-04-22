Как Иран улучшает отношения с Россией
Российские СМИ сообщают, что Иран решил запустить российские карточки "Мир". Первые договоренности, относительно этого сотрудничества, были достигнуты еще в 2022 году.
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Сейчас продолжаются технические работы. Запуск банковской системы "Мир" должен состояться в течение следующих 3 – 6 месяцев.
Для чего Ирану нужно это сотрудничество:
- увеличение количества туристов из России в Иране;
- облегчение проведения трансграничных платежей;
- усиление деловых связей между российскими и иранскими компаниями.
Как Иран помогает России
Иран поставляет оружие и беспилотники для россиян. В частности, иранские шахеды, которые почти ежедневно атакуют украинскую территорию.
Понимаем, что Иран заинтересован в продолжении войны России против Украины. В том числе и из-за реализации нефти.
Недавно Иран атаковал Израиль, это заставило США ужесточить санкции против иранского производителя беспилотников. Дополнительные ограничения ввела и Великобритания.