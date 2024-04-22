Как Иран улучшает отношения с Россией

Российские СМИ сообщают, что Иран решил запустить российские карточки "Мир". Первые договоренности, относительно этого сотрудничества, были достигнуты еще в 2022 году.

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Сейчас продолжаются технические работы. Запуск банковской системы "Мир" должен состояться в течение следующих 3 – 6 месяцев.

Для чего Ирану нужно это сотрудничество:

увеличение количества туристов из России в Иране;

облегчение проведения трансграничных платежей;

усиление деловых связей между российскими и иранскими компаниями.

Как Иран помогает России

Иран поставляет оружие и беспилотники для россиян. В частности, иранские шахеды, которые почти ежедневно атакуют украинскую территорию.

Понимаем, что Иран заинтересован в продолжении войны России против Украины. В том числе и из-за реализации нефти.

Недавно Иран атаковал Израиль, это заставило США ужесточить санкции против иранского производителя беспилотников. Дополнительные ограничения ввела и Великобритания.

Напомним! Сначала Иран занимал нейтральную позицию. Однако впоследствии, после разговора с Путиным, иранский президент заявил, что Украина напала бы на Россию первая, если бы не российское вторжение.