Сколько мир потратил на войну в 2023 году

Общие военные расходы во всем мире в прошлом году выросли на 6,8%, по сравнению с 2022 годом. В 2023 году этот показатель превысил 2,4 триллиона долларов.

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Такой рост был самым большим с 2009 года. При этом, расходы на военную отрасль значительно повысили в 5 географических регионах. Больше всего в:

Европе;

Азии;

Ближнем Востоке;

Океании.

Как изменилась ситуация в Украине

Украина заняла 8 место по расходам на военный сектор в прошлом году. В 2023 году эти расходы выросли на 51%, в целом они достигли – 64,8 миллиарда долларов.

А вот по соотношению военных расходов к ВВП Украина заняла первое место (37% ВВП пришлось на 58% расходов). Значительная помощь от партнеров, способствовала усилению украинского оборонного сектора. В прошлом году Украина получила внешнее финансирование в сумме 35 миллиардов долларов, из них 25,4 миллиарда – от США.

Заметьте! За 2023 год военные расходы России выросли на 24%, они достигли – 109 миллиардов долларов. Это значение, на 57% больше чем во время аннексии Крыма.