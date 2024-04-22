Скільки світ витратив на війну у 2023 році
Загальні військові витрати у всьому світі торік зросли на 6,8%, у порівнянні з 2022 роком. У 2023 році цей показник перевищив 2,4 трильйона доларів.
Читайте також Допомогу США не зможуть використати на виплату пенсій в Україні
Таке зростання було найбільшим з 2009 року. При цьому, витрати на військову галузь значно підвищили у 5 географічних регіонах. Найбільше у:
- Європі;
- Азії;
- Близькому Сході;
- Океанії.
Як змінилась ситуація в Україні
Україна посіла 8 місце за видатками на військовий сектор торік. У 2023 році ці витрати зросли на 51%, загалом вони сягнули – 64,8 мільярда доларів.
А от за співвідношенням військових видатків до ВВП Україна посіла перше місце (37% ВВП припало на 58% витрат). Значна допомога від партнерів, сприяла посиленню українського оборонного сектору. Торік Україна отримала зовнішнє фінансування у сумі 35 мільярдів доларів, з них 25,4 мільярда – від США.