Допомогу не спрямують на пенсії
За словами міністра, це пов'язано з відмінностями в пенсійних системах України та США, що ускладнює пояснення цього виборцям у США, передає 24 Канал.
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В Америці немає солідарних пенсій. Є накопичувальні пенсійні рахунки страхові. Тому для них, для їхніх виборців дуже важко пояснити: якщо вони своїм громадянам не платять якихось таких пенсій, то чому мають на пенсії перераховувати для громадян України.
Вона також згадала про підтримку з інших країн, зокрема Японії та Європейського Союзу, що надали 50 мільярдів євро на чотири роки, частина з яких піде на пенсійні виплати в Україні.
Що входить у пакет допомоги від США
У суботу, 20 квітня, Палата представників США проголосувала за підтримку пакета допомоги для України. Тепер усі очікування пов'язані з другим голосуванням у Сенаті, після якого президент Джо Байден має намір підписати документ.
Пакет допомоги передбачає виділення Україні 60,84 мільярда доларів:
- З цієї суми понад 23 мільярди доларів планують використати для поповнення американських запасів озброєнь;
- 13,8 мільярда доларів буде направлено на закупівлю сучасних озброєнь, оборонних товарів та послуг;
- 26 мільйонів доларів витратять на зміцнення контролю та підзвітності за наданими Україні допомогою й обладнанням.
Закон також включає заходи для забезпечення прозорості у використанні коштів, зокрема через особистий моніторинг, і передбачає угоди про повернення коштів, які були виділені США на економічну підтримку України.