Помощь не направят на пенсии
По словам министра, это связано с различиями в пенсионных системах Украины и США, что затрудняет объяснение этого избирателям в США, передает 24 Канал.
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В Америке нет солидарных пенсий. Есть накопительные пенсионные счета страховые. Поэтому для них, для их избирателей очень трудно объяснить: если они своим гражданам не платят каких-то таких пенсий, то почему должны на пенсии пересчитывать для граждан Украины.
Она также упомянула о поддержке из других стран, в частности Японии и Европейского Союза, предоставивших 50 миллиардов евро на четыре года, часть из которых пойдет на пенсионные выплаты в Украине.
Что входит в пакет помощи от США
В субботу, 20 апреля, Палата представителей США проголосовала за поддержку пакета помощи для Украины. Теперь все ожидания связаны со вторым голосованием в Сенате, после которого президент Джо Байден намерен подписать документ.
Пакет помощи предусматривает выделение Украине 60,84 миллиарда долларов:
- Из этой суммы более 23 миллиардов долларов планируют использовать для пополнения американских запасов вооружений;
- 13,8 миллиарда долларов будет направлено на закупку современных вооружений, оборонных товаров и услуг;
- 26 миллионов долларов потратят на укрепление контроля и подотчетности за предоставленной Украине помощью и оборудованием.
Закон также включает меры для обеспечения прозрачности в использовании средств, в том числе через личный мониторинг, и предусматривает соглашения о возврате средств, которые были выделены США на экономическую поддержку Украины.