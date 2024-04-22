Когда вырастут пенсии работающих пенсионеров

Перерасчет выплат работающих пенсионеров начался с 1 апреля. Однако выплаты этих лиц могут вырасти аж в июне.

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Перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы,

– объясняют в ПФУ

Перерасчет касается только тех лиц, кто приобрел не менее 24 месяцев стажа. Поскольку надбавка за каждый новоприобретенный год составляет 23,61 гривны, понимаем, что минимальная доплата составит 47,22 гривны.

Как еще вырастут пенсии в июне

В июне не планируется индексация или перерасчет. Однако выплаты лиц старше 70 лет вырастут. Этому будет способствовать начисление возрастной надбавки. Сейчас эта доплата составляет:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Возрастная надбавка предоставляется тем пенсионерам, которые имеют общие пенсионные выплаты меньше 10 340,35 гривен.