Сколько украинцев имеют высокую пенсию

По данным Пенсионного фонда Украины, пенсию более 10 000 гривен получает чуть более 12% всех пенсионеров.

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По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине такие пенсионные выплаты были начислены 1 224 710 пенсионерам. Всего в Украине насчитывается 10 154 705 пенсионеров.

Структура пенсионных выплат в Украине в 2024 году имеет следующий вид:

2 725 285 человек (26,8%) получают пенсию до 3000 гривен;

1 754 068 человек (17,3%) получают от 3001 до 4000 гривен;

1 889 222 человека (18,6%) получают от 4001 до 5000 гривен;

2 561 420 человек (5,2%) получают от 5001 до 10000 гривен;

1 224 710 человек (12,1%) получают более 10000 гривен.

Размеры пенсии в Украине / Инфографика – ПФУ

Как изменились пенсии украинцев в 2024 году

В первом квартале 2024 года средний размер пенсий в Украине вырос на 9,6%, достигая 5743,27 гривны, что на 505,02 гривны больше по сравнению с предыдущим периодом. При этом, уровень инфляции за это время составил 1,2%.

Заметьтенынешняя индексация пенсий была установлена на уровне 7,96%. Наименьшее увеличение пенсий составило 100 гривен, а наибольшее достигло 1500 гривен.

Общее количество проиндексированных пенсий превысило 10 миллионов человек, в частности: