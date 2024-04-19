Кому нужно проходить идентификацию
Процесс идентификации процедура необходима для пенсионеров, которые имеют статус переселенцев. Речь идет о тех, кто стал ВПЛ до 24 февраля 2022 года.
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Пройти идентификацию можно как онлайн, так и офлайн. пенсионер имеет право воспользоваться такими способами:
- обращение в отделение ПФУ или в АО "Ощадбанк";
- вебпортал Пенсионного фонда;
- видеоконференция онлайн (по предварительному согласованию со специалистом).
Те, кто находится за рубежом, может обратиться в дипломатическое учреждение. Тамошнее уполномоченное лицо имеет право провести идентификацию.
Кому и дальше будут предоставлять пенсию
224,8 тысяч человек из указанных пенсионеров прошли идентификацию. Большинство из них выбрали органы Пенсионного фонда – 161,6 тысячи граждан. Из них:
- 46 тысяч пенсионеров отдали предпочтение вебпорталу;
- 7,3 тысячи выбрали электронную квалифицированную подпись "Дія. Подпись".
Другие граждане проходили идентификацию так:
- 31,5 тысяч человек – через отделение АО "Ощадбанк";
- 0,8 тысячи – через данные Минсоцполитики;
- 0,4 тысячи – в дипломатических учреждениях за рубежом.