Кому потрібно проходити ідентифікацію
Процес ідентифікації процедура необхідна для пенсіонерів, які мають статус переселенців. Йдеться про тих, хто став ВПО до 24 лютого 2022 року.
Читайте також Мінус 25% через атаки по НПЗ: російський експорт дизпалива впав
Пройти ідентифікацію можна як онлайн, так і офлайн. пенсіонер має змогу скористатися такими способами:
- звернення у відділення ПФУ або у АТ "Ощадбанк";
- вебпортал Пенсійного фонду;
- відеоконференція онлайн (за попереднім погодженням зі спеціалістом).
Ті, хто перебуває за кордоном, може звернутись у дипломатичну установу. Тамтешня уповноважена особа має право провести ідентифікацію.
Кому і далі надаватимуть пенсію
224,8 тисячі осіб з вказаних пенсіонерів пройшли ідентифікацію. Більшість з них обрали органи Пенсійного фонду – 161,6 тисячі громадян. З них:
- 46 тисяч пенсіонерів надали перевагу вебпорталу;
- 7,3 тисячі обрали відділений електронний кваліфікований підпис "Дія. Підпис".
Інші громадяни проходили ідентифікацію так:
- 31,5 тисячі осіб – через відділення АТ "Ощадбанк";
- 0,8 тисячі – через дані Мінсоцполітики;
- 0,4 тисячі – у дипломатичних установах за кордоном.